مباحثات السيسي ورئيس وزراء اليونان تتصدر اهتمامات صحف القاهرة

تصدرت المباحثات التي أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسى، مع كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان، أمس فى العلمين الجديدة، اهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم/الجمعة/.

فتحت عنوان/السيسى و«ميتسوتاكيس» يبحثان الأزمة الليبية والهجرة غير المشروعة والصراع الروسى ــ الأوكرانى/، قالت صحيفة/الأهرام/، عقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وكيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان، أمس فى العلمين الجديدة، مباحثات ثنائية، تلتها مباحثات موسعة بين وفدى البلدين.

ونقلت الصحيفة عن المستشار أحمد فهمى، المتحدث باسم الرئاسة، قوله، إن الرئيس السيسى أشاد، خلال المباحثات، بعمق وثبات العلاقات الإستراتيجية المتميزة بين مصر واليونان، والتطور الملموس الذى يشهده التعاون الثنائى فى مختلف المجالات، والمستوى المتميز من التنسيق السياسى بين الدولتين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وأعرب عن تقدير مواقف اليونان تجاه مصر، إلى جانب التعاون المثمر على صعيد آلية التعاون الثلاثى مع قبرص.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللقاء شهد التباحث حول سبل تعزيز آفاق التعاون بين البلدين الصديقين، وتأكيد الحرص المتبادل على سرعة تفعيل الاتفاقيات الموقعة بينهما، ودفع التعاون العسكرى والاقتصادى والثقافى، إلى جانب ملفات الطاقة والغاز الطبيعى والربط الكهربائى والتحول الأخضر.

وفي موضوع آخر، وتحت عنوان/ إنشاء منطقة صناعية تركية فى مصر.. والتعاون فى توطين صناعة السيارات/، قالت صحيفة/الأهرام/، التقى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة المصرى، محمد فاتح كاجر، وزير الصناعة والتكنولوجيا التركى وذلك فى إطار زيارة الوزير الحالية على رأس وفد رفيع المستوى للعاصمة التركية أنقرة، حيث استعرض اللقاء سبل تعزيز التعاون الصناعى المشترك فى المجالات التى تتمتع فيها مصر وتركيا بخبرات طويلة ومقومات مؤهلة لتحقيق طفرة فى مستوى التعاون الصناعى.

ونقلت الصحيفة عن الوزير ـــ تأكيده خلال اللقاء ـــ أهمية تكثيف العمل المشترك لتنشيط آليات التعاون وتعزيز التواصل بين الهيئات والجهات المعنية بالصناعة فى مصر وتركيا، لافتاً إلى أن الجانبين يقترحان توقيع مذكرة تفاهم مشتركة تتناول موضوعات التعاون الصناعى ونقل الخبرات الفنية والتدريب الفنى والتعليم الجامعى وقبل الجامعى والاستثمار الصناعى والتصنيع الزراعى، مشيرا إلى إمكانية وضع آلية للتعاون المشترك للتصنيع فى مصر والتصدير لمختلف الدول.

ولفت الوزير إلى أن اللقاء بحث فرص التعاون الفنى والمهنى والتكنولوجى فى مراكز التميز والابتكار، وإمكانية إنشاء منطقة صناعية تركية فى مصر، فضلاً عن بحث تبادل الخبرات والتكنولوجيات فى بعض الصناعات التى تسعى مصر لتوطينها مثل صناعة السيارات وصناعاتها المغذية.

وفيما يتعلق بنشاط الحكومة، قالت صحيفة/الجمهورية/، تحت عنوان/ رئيس الوزراء يوجه بالتوسع في الأنشطة الفندقية بمنطقة أبو رواش الاستثمارية/ عقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا أمس؛ لمتابعة مخططات المنطقة الاستثمارية بـ «أبو رواش» بمحافظة الجيزة واستكمال مشروعات التنمية بتلك المنطقة المتميزة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه ــ خلال الاجتماع ـــ استعرض الدكتور عاصم الجزار مشروع تعديل المخطط للمنطقة الاستثمارية وما تتميز به تلك المنطقة، من موقع فريد يقع علي محاور إقليمية مهمة، حيث يحدها جنوبا المتحف المصري الكبير والطريق الدائري وطريق الفيوم، وشمالا محور روض الفرج، كما يخترق المنطقة محور ٢٦ يوليو من المنتصف، موضحًا المتطلبات الخاصة بتعديل المخطط، بسبب زيادة الطلب علي الإسكان الفندقي، وكذا رصد العديد من الطلبات الاستثمارية لإقامة أنشطة فندقية، ورصد العديد من الطلبات الاستثمارية لإقامة أنشطة تجارية، صحية وصناعية.

وبحسب الصحيفة، فقد وجه رئيس مجلس الوزراء بالتوسع في الأنشطة الفندقية بهذه المنطقة نظرا لقربها من منطقة الأهرامات، والمتحف الكبير، وموقعها المتميز.

وفي نفس السياق، وتحت عنوان/ مدبولي: تعظيم القيمة المضافة لمنطقة الأهرامات لتصبح عالمية تليق بتاريخ مصر/، نقلت صحيفة/الجمهورية/، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تأكيده الحرص على متابعة التفاصيل النهائية الخاصة بمشروع المتحف المصري الكبير واعمال تطوير المنطقة المحيطة في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير ورفع كفاءة المحيط الجغرافي للمتحف وبتحقيق التكامل والربط مع منطقة هضبة الاهرامات سعياً لتقديم تجربة استثنائية متفردة للزوار والسائحين وتعظيم القيمة المضافة لهذه المنطقة بأكملها لتصبح أهم منطقة أثرية سياحية في العالم بما يليق بوجه مصر التاريخي العظيم.

وأوضحت الصحيفة، أن ذلك جاء خلال الاجتماع الذي عقده لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال بالمتحف المصري الكبير وتطوير المنطقة المحيطة.

وبشأن ملف التعليم/ قالت صحيفة/ المصري اليوم/ تحت عنوان/ المعامل» تستقبل طلاب المرحلة الأولى للتنسيق .. غدا/، أنهت الجامعات في القاهرة والمحافظات، أمس، استعداداتها لاستقبال طلاب الثانوية العامة بمعامل التنسيق الإلكتروني، تزامنًا مع انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق اعتبارًا من الغد، وحتى 9 أغسطس الجارى.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أعلنت أن عدد المتقدمين من طلاب الثانوية لاختبارات القدرات بلغ حتى الوقت الحالى ١٧٠ ألف طالب على موقع التنسيق الإلكترونى للعام الجامعي الجديد، فيما فعلت وزارة التربية الرسمى لتقديم التظلمات على والتعليم، أمس، الرابط الإلكتروني نتيجة الثانوية العامة ۲۰۲۳.

وبحسب الصحيفة، فقد أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى أهمية الخدمات التي يقدمها مكتب التنسيق للتيسير على الطلاب في الالتحاق بالجامعات للعام الجامعى الجديد ۲۰۲۳ - ٢٠٢٤، لافتًا إلى ضرورة تكثيف العمل خلال الفترة المقبلة لتنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية الراغبين فى الالتحاق بالكليات التي تشترط اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها، وفقا لشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

