السفير الروسي بواشنطن: تحميل موسكو مسؤولية أزمة الغذاء جزء من حرب المعلومات

اعتبر السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، أن محاولات اتهام روسيا بإثارة أزمة غذاء في العالم، يعد جزءًا من حرب المعلومات التي تشن ضدها.



وأوضح أنطونوف -في بيان نشر على صفحة السفارة الروسية على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) وفقا لقناة (روسيا اليوم)- أن محاولات توجيه الاتهام إلى روسيا بإثارة أزمة غذاء و(استخدام الغذاء كسلاح) عنصر معروف في حرب المعلومات التي تشن ضد بلدنا.



وأضاف الدبلوماسي الروسي أن الاتحاد الروسي هو الذي يقدم مساهمة كبيرة في الأمن الغذائي العالمي، حيث يعمل كمورد موثوق للمنتجات الزراعية، مؤكدا أن الشروع في مقارنة بين إمكانيات الصادرات الزراعية لبلدنا وأوكرانيا لا طائل من ورائه، فالحصص في الأسواق العالمية تختلف اختلافًا كبيرًا.



وأعرب عن استعداد موسكو لتعزيز التعاون الشامل في مجالات الأمن الغذائي والطاقة والتعليم والتجارة، ما يساعد على بناء مركز مميز ومؤثر للتنمية العالمية في إفريقيا.