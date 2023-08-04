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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ألمانيا تنقل 30 شخصا من النيجر جوًا

صدى البلد

أفاد الجيش الألماني بنقل نحو 30 شخصا من النجير إلى الأراضي الألمانية من جنسيات ألمانية واتحاد أوروبي ودول أخرى.


وذكر الجيش على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقًا)، وفقا لقناة (فرانس 24)، أن طائرة النقل العسكرية "إيه 400 إم" كانت وصلت إلى مطار نيامي قبل الأزمة لتغيير طاقمها، مضيفا أنها خلال رحلة العودة إلى ألمانيا نقلت ثلاثين شخصا.


وأضاف أن المعنيين بالنقل جنود من الجيش الألماني شاركوا في مهمة الأمم المتحدة في مالي المجاورة (مينوسما)، حيث أن مغادرتهم مقررة في إطار تناوب مخطط له مسبقا، موضحا أنه قرر استقبال عشرة مدنيين من غير الألمان، بسبب بقاء مقاعد شاغرة على متنها.


وكان المدنيون الألمان قد نقلوا من النيجر في وقت سابق خلال عملية نفذتها الحكومة الفرنسية، حيث أوضح متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية أن الأمر شمل نحو 60 مواطنا ألمانيا.

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