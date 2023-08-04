الولايات المتحدة تؤكد سعيها لدعم سوق الطاقة

قال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، إن "الولايات المتحدة ستواصل العمل مع المنتجين والمستهلكين لضمان تعزيز سوق الطاقة للنمو بعد قرار السعودية تمديد خفض إنتاج النفط"، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية.



وكانت المملكة العربية السعودية قررت، في وقت سابق، تمديد خفض طوعي لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا لشهر إضافي ليشمل بذلك سبتمبر، مضيفة أنها قد تزيد مقدار الخفض أو تمدد الفترة مرة أخرى.



وأعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية تمديد الخفض التطوعي البالغ مليون برميل يوميًا والذي بدأ تطبيقه في يوليو لشهر آخر، ليشمل شهر سبتمبر مع إمكانية تمديد أو تمديد وزيادة هذا الخفض.

