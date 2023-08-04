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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

معرض للمنتجات الحرفية والمشغولات اليدويه والتراثية بالعريش

معرض المشغولات اليدوية
معرض المشغولات اليدوية بسيناء

تنفذ إدارة تمكين الشباب   بمديرية الشباب والرياضه محافظة شمال سيناء  ،  معرض للمنتجات الحرفية والمشغولات اليدويه والتراثية بجوار مبنى إدارة شباب العريش بكورنيش العريش ضمن مبادرة صيف شبابنا،  تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،  و اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء .

 

 الإجازة الصيفية:

 

وقال إيهاب حسن عبد الوهاب، مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، إن المبادرة تتضمن عددا  من البرامج والأنشطة بمراكز الشباب  في مدن وقرى محافظة شمال سيناء خلال فترة الإجازة الصيفية، وتنفذ من خلال مراكز الشباب بالمدن والقرى .

حيث يأتي تنفيذ المبادرة في إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة، لاتاخة جميع الأنشطة والخدمات الرياضية ، امام  شرائح المجتمع، الى جانب تشجيع المشاركة الشعبية في الرياضة وتعزيز الصحة البدنية والنفسية للفرد والمجتمع. 

 

ومن جانبها..قالت  اماني عبد العظيم غريب مدير إدارة تمكين الشباب بالمحافظة ان المعرض يستمر مدة  ثلاث ايام ضمن فعاليات مبادرة صيف شبابنا..حيث يتضمن المشغولات اليديويه التي تمثل التراث السيناوي والعديد من أشغال الخرز للفتيات وأعمال الهاند ميد.

 

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شوشة: برنامج حفلات للترويج للموسم السياحي في شمال سيناء

العريش معرض المنتجات صيف شبابنا الحرفية

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