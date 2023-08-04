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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عيب جسيم في الذخيرة الغربية.. شويجو يعاين سلاحا اغتنمته القوات الروسية بأوكرانيا

شويجو يزور القوات
شويجو يزور القوات الروسية في أوكرانيا

قالت وزارة الدفاع الروسية إن الوزير سيرجي شويجو، عاين خلال تفقده قوات "المركز" على الخطوط الأمامية في لوجانسك أسلحة غربية اغتنمتها قوات "المركز"، بينها عربة CV-90 السويدية وقد أعطبت بقذيفة RPG7.

 

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، جاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة،  أنه"خلال استعراض الأسلحة المغتنمة، لفت قائد قوات "المركز" أندريه موردفيتشيف انتباه وزير الدفاع إلى افتقار المدرعات التي قدمتها الدول الغربية لأوكرانيا لقطع الغيار اللازمة لصيانتها، مما يجعل مستحيلا إصلاحها في ظروف القتال الميدانية".  

 

وأشار إلى أنه من بين العيوب الأخرى في المدرعة السويدية، أشار موردفيتشيف إلى ضعف غزارتها النارية حيث تطلق 3 مخازن ذخيرة في كل منها 8 قذائف، وبعد ذلك يجب تلقيمها من جديد خلال دقيقة كاملة وهذا وقت قصير في ظروف الميدان.

 

وأضاف أنها لا تحتوي على نظام توجيه آلي، ومرتفعة نسبيا عن الأرض مما يجعل إصابتها أسهل بكثير قياسا بالعربات والدبابات الروسية.

 

وقبل قليل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن زيارة وزير الدفاع الروسي الجنرال سيرجي شويجو وتفقد مركز القيادة الأمامية لمركز المجموعات القتالية في منطقة الحرب في أوكرانيا.

 

واستمع شويجو خلال الزيارة ، إلى تقرير من قائد المجموعة القتالية ، اللفتنانت جنرال أندريه موردفيتشيف وضباط المركز حول الوضع العام ، ومناورات الخصم وإنجاز المهام القتالية في الاتجاهات التكتيكية، بحسب وكالة "تاس" الروسية.

 

وشكر قادة وأفراد المجموعة القتالية على تنفيذ هجوم ناجح في اتجاه كراسني ليمان والتقدم إلى مواقع أكثر فائدة.

 

وأضافت الوزارة أن وزير الدفاع الروسي شدد بشكل خاص على الحاجة إلى شن ضربات استباقية فعالة على القوات المعادية مع إبعادهم عن مواقعهم. ستسمح مثل هذه الإجراءات بإنقاذ أكبر عدد ممكن من أرواح الجنود الروس.

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