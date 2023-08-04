المحكمة العليا الإسرائيلية توافق على هدم منزل الشهيد خير علقم

أقرت المحكمة الإسرائيلية العليا، قرار هدم منزل الشهيد المقدسي خيري علقم، في حي رأس العامود في بلدة سلوان.

ورفضت المحكمة العليا في قرارها الاستئناف الذي قدمته عائلة علقم القاضي بهدم منزلها، وعليه وافقت على قرار الهدم.

ويقع منزل عائلة الشهيد علقم في الطابق الثالث، ضمن بناية سكنية مكونة من 4 طوابق.



ومنذ استشهاد الشاب خيري علقم، شهر كانون الثاني الماضي، فرضت سلطات الاحتلال حصارا على بناية عائلته بالكامل، وأخلت أفراد عائلته من منزلها "الطابق الثالث"، واستمر حصار البناية عدة أسابيع، وخلال ذلك أغلقت القوات منزل العائلة ولم تسمح لها بدخوله.

وارتقى الشهيد خيري علقم بعد تنفيذه عملية إطلاق نار في مستوطنة "النبي يعقوب" في بلدة بيت حنينا في القدس.