تخفيف الأحمال لترشيد استهلاك الكهرباء بمدينة العريش

تابع اللواء أسامة احمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش، محافظة شمال سيناء ، تنفيذ عمليه تخفيف الاحمال لترشيد استهلاك الكهرباء ، علي مستوي مدينة العريش ، وذلك بتقليل الاضاءه الخارجيه بالشوارع وذلك بنسبه ال٥٠% ، طبقا لتوجيهات اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، بشأن متابعه الأعمال بمدينة العريش والحرص علي مصلحة المواطنين والمصلحه العامه .

ترشيد الاستهلاك:

واكد رئيس المدينة، على تنفيذالقرارات الاجتماع التنسيقي برئاسه السكرتير العام للمجلس والادارات المعنيه بديوان عام المجلس ،و رؤساء مناطق الخدمات ، للوقوف علي اليه تنفيذ خطة ترشيد الاستهلاك والحرص علي مصلحة المواطنين والمصلحة العامة.

حيث تم إخطار أصحاب المحلات ودور العبادة والمصالح الحكوميه علي أناره ٥٠% داخل المحلات وعدم الاضاءه الخارجيه وتشغيل التكيف علي ٢٥% درجة.

حيث يتم التنبيه بصفه مستمره واعلان الاهالي وذلك بتقرير يومي أو حسب الحاله مع تواجد لجنة لإدارة الازمة مكونه من الإدارة الهندسيه (تراخيص ...إشغالات....الانارة العامة ...رؤساء مناطق الخدمات ).

