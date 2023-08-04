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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تخفيف الأحمال لترشيد استهلاك الكهرباء بمدينة العريش

تقليل الإضاءة بشوارع
تقليل الإضاءة بشوارع مدينة العريش

تابع اللواء أسامة احمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش، محافظة شمال سيناء ،  تنفيذ عمليه تخفيف الاحمال لترشيد استهلاك  الكهرباء ، علي مستوي مدينة العريش ،  وذلك بتقليل الاضاءه الخارجيه بالشوارع وذلك بنسبه ال٥٠% ، طبقا لتوجيهات اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء،  بشأن متابعه الأعمال بمدينة العريش والحرص علي مصلحة المواطنين والمصلحه العامه .

 

ترشيد الاستهلاك:

 

واكد رئيس المدينة،  على تنفيذالقرارات  الاجتماع التنسيقي برئاسه  السكرتير العام للمجلس والادارات المعنيه بديوان عام المجلس ،و رؤساء مناطق الخدمات ،  للوقوف علي اليه تنفيذ خطة ترشيد الاستهلاك والحرص علي مصلحة المواطنين والمصلحة العامة.

حيث تم  إخطار  أصحاب المحلات ودور العبادة والمصالح الحكوميه علي أناره ٥٠% داخل المحلات وعدم الاضاءه الخارجيه وتشغيل التكيف علي ٢٥% درجة.

حيث يتم التنبيه بصفه مستمره واعلان الاهالي وذلك بتقرير يومي أو حسب الحاله مع تواجد لجنة لإدارة الازمة مكونه من الإدارة الهندسيه (تراخيص ...إشغالات....الانارة العامة ...رؤساء مناطق الخدمات ).
 

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العريش الأحمال استهلاك الكهرباء الإضاءة

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