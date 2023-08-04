طلب بشأن الحرب في أوكرانيا.. زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الإيراني إلى اليابان

أفادت وسائل إعلام يابانية، اليوم الجمعة، بأن وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، سيزور اليابان يوم الأحد ويلتقي بنظيره الياباني ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا.

ووفقا لشبكة تلفزيون أخبار اليابان "تي بي إس tbs"، فإن اليابان ستدعو إيران إلى و قف إمدادات الأسلحة إلى روسيا خلال زيارة وزير خارجيتها إلى طوكيو، وذلك نقلا عن العديد من المسؤولين الحكوميين, الذين لم يذكر أسمائهم.

واتهمت الولايات المتحدة والدول الأوروبية إيران مرارا وتكرارا بتزويد روسيا بأسلحة بينها مئات المسيرات الهجومية التي تستخدمها في شن ضربات بأوكرانيا، وذلك رغم نفي إيران في كل مرة تزويد روسيا بهذه المسيرات خلال الحرب.

وفي وقت سابق، نقل البيت الأبيض عن معلومات جرى رفع السرية عنها أن المسيرات تصنع في إيران ويتم شحنها عبر بحر قزوين لتصل للقوات الروسية التي تستخدمها في أوكرانيا.

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، إن روسيا "تتلقى مواد من إيران لبناء مصنع للطائرات المسيّرة" على أراضيها، لافتاً الى أن المنشأة "قد تتمكن من العمل بطاقتها كاملة مطلع العام المقبل".