لمروره بأذمة نفسية.. شخص يتخلص من حياته عن طريق حبة الغلة بالشرقية

أقدم خص يبلغ من العمر 43 عاما علي التخلص من حياته عن طريق تناول حبة الغلة القاتلة وذلك بقرية بردين التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية وتم نقله إلى مستشفى الزقازيق العام وتوفي بعد حجزة بالرعاية المركزة بالمستشفى وتم التحفظ علي الجثة تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى الزقازيق العام يفيد استقبال "عماد ح م ع" 43 سنة عامل مقيم قرية بردين دائرة مركز الزقازيق "جثة هامدة" وتم التحفظ علي الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وبالانتقال والفحص تبين أقدم المتوفي علي التخلص من حياته عن طريق تناول حبة الغلة القاتلة وذلك بقرية بردين التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية وتم نقله الي مستشفى الزقازيق العام وتوفي بعد حجزة بالرعاية المركزة بالمستشفى وتم التحفظ علي الجثة تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.