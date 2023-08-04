الاحتلال يعتقل اثنين من الفلسطينين شمال الخليل

أفادت وسائل إعلام فلسطينية ،اليوم الجمعة، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بإعتقال اثنين من الفلسطينين من قرية السموع ومخيم العروب شمال الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية لوكالة أنباء فلسطين"وفا" بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة السموع واعتقلت المواطن محمد إبراهيم العصيص "37 عاما" وفتيش منزله ومنزل اشقائه جعفر، ومحمود، وعبثت بمحتوياتها، كما اعتقلت الشاب آدم هشام طافش، من مخيم العروب شمال الخليل عقب مداهمة منزله.

كما أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم، حركة المواطنين على حاجز "دوتان" العسكري، قرب بلدة يعبد، غرب جنين، ما تسبب في زيادة معاناة المواطنين.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز عسكري "دوتان" جنوب بلدة يعبد، على شارع جنين- طولكرم، أوقف مركبات المواطنين ودققت في بطاقاتهم الشخصية واستجوبتهم، ما أدى إلى حدوث أزمة مرورية خانقة.

وذكر مواطنون لـ"وفا" أن جنود الاحتلال على الحاجز المذكور، ومنذ عدة شهور، يتعمدوا إهانة المواطنين وزيادة معاناتهم سواء مرضى أو عمال أو مزارعين أو تجار من يعبد وقراها، وبلدة برطعة، ومن محافظتي جنين وطولكرم، حيث يضطرون للإنتظار لأكثر من ساعة على الحاجز .