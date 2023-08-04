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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رغم أزمة غرامة الزمالك.. كهربا: اديني حب أكتر تلاقي الشوق يا سكر

كهربا
كهربا

شارك لاعب النادي الأهلي محمود كهربا صورة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

 

وظهر كهربا في الصورة بإطلالة متميزة، معلقً:"التعامل معايا سهل جدا اديني حب اكتر اديك الشوق ياسكر".

وجاءت رسالة كهربا رغم استمرار أزمة غرامة الزمالك المطالب بدفعها للقلعة البيضاء.

أكد محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق، أن الزمالك كان قادرا على الاستمرار في البطولة العربية لو تحلى أوسوريو بالواقعية المطلوبة في مواجهة الفرق السعودية "النصر والشباب"، مشيرا إلى أن الفريق الأبيض قدم مستوى جيد لكنه هناك بعض التفاصيل ساهمت في الخروج المبكر من دور المجموعات.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "الزمالك يحتاج لدعم قوي في الموسم المقبل، وعلى الاقل 3 عناصر تستطيع اللعب مع المجموعة الحالية".

 

وأضاف: "الأهلي يمتلك جماهيرية كبيرة في دول العالم، وأصبح مميزا في قصة التفاعل الخاصة عبر حساباته عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

وأكمل: "كان يجب على الاهلي إنهاء أزمة كهربا ودفع الغرامة من أجل التركيز في المرحلة المقبلة، وانهاء الأزمة تماما".

وأكد: "الأهلي دائما بيحاول يحقق المكاسب رغم امكانية هبوط المستوى في بعض اللقاءات".

وأتم: "لو شارك الأهلي بمستواه العادي كان من الممكن أن يتوج باللقب العربي، ورغم حالة الاجهاد لكن حزين لغياب الأهلي عن البطولة، خصوصا في ظل التاريخ الكبير الذي يحظى به في البطولات العربية".

كهربا نجم الأهلي أزمة غرامة كهربا

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