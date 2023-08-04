عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصادرة 343 كيلو لحوم ودواجن ورنجة فاسدة بالغربية

صدى البلد

تحفظت مديرية الطب البيطري بالغربية، على 343 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مدخنة " رنجة"، مابين غير صالحة للاستهلاك الأدمى ومجهولة البيانات والمصدر ولحوم مذبوحة خارج المجازر ، مطروحة ومتداولة في الأسواق بمراكز ومدن المحافظة.

إصابة 12 شخصا في اشتباكات حفل تخرج تجارة طنطا بسبب سوء التنظيم

كان الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، قد كلف لجان تفتيشية من أطباء المجازر والتفتيش علي اللحوم بالمديرية و الإدارات البيطرية  بمراكز المحافظة، وإحكاما للرقابة البيطرية علي الأسواق والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني على مستوى مركز ومدن المحافظة، وذلك تنسيقا مع الجهات المعنية ، وتم رصد 343 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر ومصنعات لحوم غير صالح للاستهلاك الآدمى ودواجن وأسماك مدخنة " رنجة" مجهولة المصدر و بيانات وجزء منها غير صالح للاستهلاك والجزء الأخر يشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك.

txt

ضبط صاحب مخبز يستولى على 17 جوال دقيق مدعم في الغربية

وتم تحريز المضبوطات وسحب عينات منها لتحليها للتأكد من مدى صلاحيتها أو من عدمه، وتحرير محاضر لأصحاب تلك المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها.

إستهلاك الآدمى أسماك مدخنة استهلاك الادارات البيطريه اشتباك إصابة 12 شخص الطب البيطري بالغربية الطب البيطري الدكتور حاتم أنور الجهات المعنية المنتجات الغذائية بمراكز ومدن المحافظة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل| العاصفة بدأت بتلك المناطق.. الأرصاد تحذر

بعد ساعات من قرار المركزي|مفاجأة في سعر الدولار رسميا الآن مقابل الجنيه

عاصفة غير متوقعة|3 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم والأرصاد تفجر مفاجأة

فيديو يثير الدهشة| حقيقة استرداد رونالدو قميصه من شيكابالا بشكل مفاجئ .. ماذا حدث ؟

800 جنيه|مفاجأة غير مسبوقة في أسعار الذهب وعيار21 بعد قرار البنك المركزي

عقوبات رادعة تنتظر تجار العملة في السوق السوداء

محامية وصديق عمره.. مفاجأة بأمر إحالة المتهمين بقتل طبيب الساحل

بحاجة لفرصة واحدة.. تعليق مثير من الصحافة البرتغالية على مشهد رونالدو وشيكابالا

ترشيحاتنا

بالتاتو.. جوري بكر تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

أرقام باهظة.. روسيا تضاعف الإنفاق الدفاعي في وقت صعب

مباحثات مصرية تركية لإنشاء مصنع مصنع للصناعات المغذية  للسيارات.. تفاصيل

10 مواجهات قوية.. مواعيد مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026

الحق اشتري.. تراجع أسعار الذهب عالميا ومحليا.. وقيمة عيار 21 مفاجأة

3000 جنيه للجرام.. ماذا ينتظر أسعار الذهب الفترة المقبلة بعد قرار المركزي؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اصنعي واقي الشمس بنفسك.. طريقة عمل صن بلوك في المنزل بأقل التكاليف

أكلة تقوي قلبك.. أسهل طريقة لعمل زبدة الفول السوداني

توقفوا عنها فورا.. أخطاء شائعة أثناء طهي البيض

لو خايفة من الجواز والرجالة.. اعرفي الأسباب والحل

فيديو

إعلان ساخر.. الزمالك يرد على صفقة إمام عاشور بضم لاعب طائرة الأهلي

صدمة للزمالك .. تخفيض عقوبة كهربا إلى وقفه 6 مباريات وتغريمه 500 ألف جنيه فقط «فيديوجراف»

مشهد أوجع القلوب .. حقيقة فيديو الفتاة الصغيرة والأسانسير / فيديو جراف

«بيحلم يحفظ القرآن كامل».. طفل التين الشوكي يروي قصة كفاحه لمساعدة والدته «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ