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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أرقام باهظة.. روسيا تضاعف الإنفاق الدفاعي في وقت صعب

الدفاع الروسية
الدفاع الروسية

أظهرت وثيقة حكومية أن روسيا ضاعفت هدفها للإنفاق الدفاعي لعام 2023 إلى أكثر من 100 مليار دولار، وهو ما يمثل ثلث إجمالي الإنفاق العام، في الوقت الذي تتزايد فيه تكاليف الحرب في أوكرانيا وتضع ضغوطا متزايدة على المالية العامة لموسكو، بحسب وكالة "رويترز".

 

وتسلط الأرقام الضوء على حجم إنفاق روسيا على الصراع في وقت لم تعد تُنشر فيه بيانات نفقات الميزانية الخاصة بقطاعات معينة.

 

وتبين الأرقام أنه في النصف الأول من عام 2023 وحده، زاد إنفاق روسيا الدفاعي 12 في المئة، أو 600 مليار روبل، عن 4.98 تريليون روبل (54 مليار دولار) التي كانت تستهدفها في الأصل لعام 2023.

 

وكشفت وكالة "رويترز"، أمس الخميس، أن إعلانات بدأت في الظهور على شاشات مستخدمي الإنترنت في قازاخستان تعرض مبلغا يزيد عن 5 آلاف دولار تُدفع فورا مقابل الانضمام إلى الجيش الروسي.

 

ويعيش في قازاخستان، وهي جارة لروسيا وإحدى الجمهوريات السوفيتية السابقة، أكثر من ثلاثة ملايين مواطن من أصل روسي.

 

وتعد أستانا واحدة من أقرب حلفاء موسكو التقليديين، لكن حكومتها لم تدعم ما تسميه موسكو "عمليتها العسكرية الخاصة" في أوكرانيا، وتدعو لإحلال السلام.

 

وبحسب "رويترز"، يشير الإعلان إلى دفع مبلغ لمرة واحدة بقيمة 495 ألف روبل (5300 دولار) لمن يوقع عقدا مع الجيش الروسي، فضلا عن راتب شهري لا تقل قيمته عن 190 ألف روبل (ألفي دولار)، ومزايا إضافية غير معلنة.

 

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