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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة مكبرة لرفع المخلفات الصلبة و القمامة بطريق الفتح بأسيوط

رفع القمامة بأسيوط
رفع القمامة بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار تنفيذ خطة المحافظة بجميع القرى والمدن والمراكز وتكثيف حملات رفع المخلفات الصلبة وتراكمات القمامة من خلال التنسيق والتعاون بين الوحدات المحلية ووحدة الانقاذ السريع التابعة للمحافظة حسب خطة العمل التي وضعتها المحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بمستوى النظافة وإعادة الوجه الحضاري الذي يليق بالمحافظة خاصة مع اهتمام الحكومة والدولة بهذا الملف الهام تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي  ووفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة لافتًا إلى أن الجهاز التنفيذي للمحافظة يعمل على بذل مزيد من الجهد للنهوض بكافة الخدمات والعمل على تنفيذ خطة الدولة لتنمية للصعيد.
وأوضح محافظ أسيوط إنه تم التنبيه على رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع وحدة الانقاذ السريع لشن حملات مكثفة على مستوى جميع القطاعات لرفع مستوى النظافة بالطرق الرئيسية والحيوية ورفع كافة أنواع التراكمات والأتربة والمخلفات الصلبة مع تحديد جدول زمني لكل مركز ومدينة والعمل على قدم وساق للنهوض بمستوى النظافة على أن تستمر تلك الفعاليات في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين البيئة العامة لافتًا إلى ضرورة التعاون البناء بين جميع القطاعات بالمحافظة وتضافر الجهود لتوفير سبل الدعم الممكنة لإنجاز الأعمال وتحسين الخدمات لقطاع عريض من المواطنين والتي تمس حياتهم اليومية من أجل راحتهم ودعم الحياة الكريمة لهم.

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وفي هذا السياق نفذت وحدة الانقاذ السريع برئاسة خالد مصطفى بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح برئاسة عبدالرؤوف النمر حملة مكبرة لإزالة المخلفات الصلبة وتراكمات القمامة ومخلفات المباني من قطعة أرض بطريق الفتح/أسيوط الجديدة بالاستعانة بمعدات الإنقاذ السريع ومعدات الحملة الميكانيكية لمركز الفتح حيث تم الاستعانة بعدد 7 قلابات و3 لوادر و3 جليدرات وغيرها من المعدات وتم تسوية الأرض وإزالة كافة المخلفات منها تنفيذاً للخطة الموضوعة لهذا القطاع للقضاء على كافة المخلفات خاصة المتراكم منها وتحسين مستوى النظافة في إطار خطة المحافظة للنظافة والتجميل ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية لخلق بيئة نظيفة للمواطنين والتأكيد علي الواجهة الحضارية المميزة للمحافظة.

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