قرار عاجل من إثيوبيا بعد اشتباكات عنيفة في إقليم أمهرة

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، اليوم الجمعة، حالة الطوارئ بعد تصاعد العنف في منطقة أمهرة الشمالية بعد اندلاع اشتباكات مسلحة بين الجيش الإثيوبي وميلشيات "فانو"، على مدار اليومين الماضيين، والتي أسفرت عن إصابة 10 أشخاص الأربعاء الماضي.

وقالت الحكومة الإثيوبية، في بيان نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي "أصبح من الضروري إعلان حالة الطوارئ مع ظهور وضع أصبح من الصعب فيه السيطرة على هذه الحركة غير المقبولة بموجب القانون الحالي".

ولم يذكر البيان ما إذا كانت حالة الطوارئ ستفرض فقط في أمهرة أم في جميع أنحاء البلاد.

ولم ترد حكومة أبي على الفور على أسئلة موجهة من وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

وتصاعدت الاشتباكات في أمهرة بين الجيش الوطني والمقاتلين المحليين في الأسابيع الأخيرة، مما أدى إلى تحذيرات سفر من حكومات أجنبية وإلغاء رحلات شركة الخطوط الجوية الإثيوبية الوطنية.

وتصاعدت التوترات منذ أبريل عندما أعلنت الحكومة الفيدرالية أنها ستفكك القوات الإقليمية بما في ذلك في أمهرة، حيث شعر القوميون أن هذه الخطوة ستضعف ثاني أكبر منطقة في إثيوبيا من حيث عدد السكان.

وانقطعت خدمات الانترنت في ولاية أمهرة الإثيوبية، أمس الخميس، وألغيت الرحلات إلى مدينتين بعد أيام من الاشتباكات بين الجيش الاتحادي والميليشيات المحلية.

وأعرب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين، في وقت سابق من أمس الخميس عن قلقه إزاء الوضع الأمني في أمهرة.

يأتي ذلك بعد اندلاع اشتباكات مسلحة بين الجيش الإثيوبي وميلشيات "فانو"، على مدار اليومين الماضيين، وأسفرت عن إصابة 10 أشخاص الأربعاء الماضي.

وكتب وزير الخارجية الإثيوبي على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "يبدو أننا على وشك الانتهاء من بعضنا البعض والهلاك معاً، دون أن ينصحنا كبار السن والعقلاء والزعماء الدينيون".

وأضاف "يمكن أن تكون هناك مظالم لم تتم معالجتها، ولكن أفضل طريقة لحلها هي الحوار لأن أي وسيلة أخرى لن تؤدي إلا إلى إعاقة الجهود لمعالجة نفسالمظالم، وتفقدنا ما لدينا، وتعقد القضايا التي نريد حلها بشكل دائم".