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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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صباح البلد: المنطقة بين المتحف المصري الكبير وهضبة الأهرامات من أجمل الأماكن السياحية

الأهرامات
الأهرامات

قالت الإعلامية فرح سعيد، تعليقا على اهتمام الدولة بمجال السياحة والآثار، إن مصر من أهم بلاد العالم التي تمتلك إرث حضاري عظيم لا يتكرر.


وأضافت فرح سعيد، خلال تقديمها برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن مصر تمتلك ثروات تاريخية لحضارات وحقب زمنية متنوعة، متابعة: بدأت الاستعدادات الأخيرة لافتتاح المتحف المصري الكبير.


وأكملت أن المتحف المصري الكبير يعد أكبر متحف في العالم، بتكلفه تصل إلى 950 مليون دولار، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء يتابع آخر التطورات، الخاصة بربط منطقة هضبة الأهرامات بالمتحف المصري الكبير.


وأكدت الاعلامية هند النعساني أن المنطقة ما بين المتحف المصري الكبير وهضبة الاهرامات ستكون واحدة من أهم وأجمل أندر الأماكن السياحية في العالم أجمع.

 

السياحة المتحف المصري الكبير هضبة الاهرامات منطقة هضبة الاهرامات الأهرامات

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