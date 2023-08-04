منشور عبر الفيس بوك يقود الشرطة لضبط تاجر هيروين بدار السلام

‏ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على تاجر الهيروين بدار السلام بعد ان ذاع صيته في ترويجه للمواد المخدرة ، جاءت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.



وكانت أجهزة الأمن قد رصدت تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً تضرر سكان عزبة العبور من قيام أحد الأشخاص ببيع المواد المخدرة .

بالفحص ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام ، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى - سلاح أبيض ) ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.