عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

منشور عبر الفيس بوك يقود الشرطة لضبط تاجر هيروين بدار السلام

قوات الشرطة
قوات الشرطة

‏ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على تاجر الهيروين بدار السلام بعد ان ذاع صيته في ترويجه للمواد المخدرة ، جاءت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

وكانت أجهزة الأمن قد رصدت تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً تضرر سكان عزبة العبور من قيام أحد الأشخاص ببيع المواد المخدرة .

بالفحص ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام ، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى - سلاح أبيض ) ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الهيروين الفيس بوك القاهرة المواد المخدرة تاجر هيروين دار السلام مباحث القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل| العاصفة بدأت بتلك المناطق.. الأرصاد تحذر

بعد ساعات من قرار المركزي|مفاجأة في سعر الدولار رسميا الآن مقابل الجنيه

عاصفة غير متوقعة|3 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم والأرصاد تفجر مفاجأة

فيديو يثير الدهشة| حقيقة استرداد رونالدو قميصه من شيكابالا بشكل مفاجئ .. ماذا حدث ؟

800 جنيه|مفاجأة غير مسبوقة في أسعار الذهب وعيار21 بعد قرار البنك المركزي

قرار عاجل من إثيوبيا بعد اشتباكات عنيفة في إقليم أمهرة

الحق اشتري.. تراجع أسعار الذهب عالميا ومحليا.. وقيمة عيار 21 مفاجأة

ساديو ماني: ما حدث أمام الزمالك أمر جنوني

موضوعات متعلقة

المزاح يتسبب في كارثة بالتجمع الخامس .. ضبط شاب يقود برعونة| تفاصيل

ضبط المتهم بسكب مادة مشتعلة بجانب الطريق في مصر الجديدة

9 خطوات لاستخراج رخصة قيادة إلكترونية

تحويلات 7 أيام.. اعرف الطرق البديلة تزامنا مع أعمال محطة مترو الزمالك

ضبط شخصين بالقاهرة لاتجارهما غير المشروع في النقد الأجنبى

الأمن يتدخل لفض مشاجرة بين أجانب بمدينة نصر

‏أمن القاهرة يحقق نجاحات في مجالي مكافحة السرقات والمخدرات| تفاصيل

تحويلات مرورية تزامنا مع استكمال أعمال محطة مترو الزمالك بالقاهرة

ترشيحاتنا

بث مباشر.. التليفزيون المصري ينقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد النور بالعباسية

بولندا تعتقل مواطنا بيلاروسي ضمن شبكة تجسس روسية

البطولة العربية.. النصر يطيح بالزمالك والرجاء والشباب بالصدارة| ملخص ختام دور المجموعات

الأطواف الأمنية بالقاهرة تطارد مجرم حاول الهرب منهم بـ عابدين

البصل بـ 17 جنيها.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم

رشاوي بتدفع قدامي.. ثورة غضب من نجم الأهلي بسبب السوشيال ميديا.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابنة تامر هجرس تثير الجدل بإطلالة بسيطة في حفل خطوبتها.. شاهد

بالتاتو.. جوري بكر تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

اصنعي واقي الشمس بنفسك.. طريقة عمل صن بلوك في المنزل بأقل التكاليف

أكلة تقوي قلبك.. أسهل طريقة لعمل زبدة الفول السوداني

فيديو

وشوش الحصان وقرأ الأذكار.. ما علاقة أعمال السحر بتخلص شاب من والدته؟

من شدة الحر.. تفاصيل مثيرة في حريق معبد بوذا العظيم بالصين| فيديوجراف

العالم بيغلي.. حرائق المتوسط تدمر تونس والجزائر وتقتل 40 شخصًا.. فيديوجراف

قرار قضائي.. مفاجأت جديدة في قضية مقتل طبيب الساحل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ