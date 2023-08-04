الأطواف الأمنية بالقاهرة تطارد مجرم حاول الهرب منهم بـ عابدين

‏نجحت الأطواف الأمنية بالقاهرة في ضبط مجرم حاول الهرب عندما شاهد مرور القوات بمنطقة عابدين وتبين قيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين وسرقة متعلقاتهم.

‏وكان اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة قد شدد على تكثيف تواجد رجال المباحث بشوارع العاصمة لضبط كل ما يخل بالأمن العام.

وفي أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة عابدين تلاحظ لهم محاولة أحد الأشخاص الهروب لدى مشاهدته للقوات ، وتم ضبطه وتبين أن له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب وبحوزته مبلغ مالي "مجهولة المصدر".

وبمناقشته اعترف بمزاولته نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين وأقر بسابقة تعرفه على أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" حال تواجدهما بأحد الفنادق بدائرة القسم ، وتمكن من مغافلته وسرقة المبلغ المالي ولاذ بالفرار.

وبالانتقال للفندق تم التقابل مع المجنى عليــه ، وبسؤالــــه تعرف على المتهم ، وإتهمه بالسرقة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.