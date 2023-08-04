الصين والسعودية تجريان محادثات لتعزيز العلاقات المالية بينهما

قالت ثلاثة مصادر مطلعة، لوكالة رويترز، إن البورصات الصينية والسعودية تجريان محادثات للسماح للصناديق المتداولة في البورصة بالإدراج في بورصات بعضهما البعض، حيث تتطلع الدولتان إلى تعميق العلاقات المالية وسط دفء العلاقات الدبلوماسية.

قالت المصادر إن المحادثات في مراحلها الأولى، ويمكن أن تمثل خطوة أولى رئيسية من جانب بكين والرياض نحو توسيع التعاون خارج قطاعات الطاقة والأمن والتكنولوجيا الحساسة.

تجري بورصة شينزين، إحدى البورصتين الرئيسيتين في البر الرئيسي الصيني، مفاوضات مع مجموعة تداول السعودية، مشغل السوق المالية السعودية.

بالنسبة للصين ، سيكون ذلك الإتفاق مع المملكة العربية السعودية هو الأول من نوعه خارج شرق آسيا ويؤكد التزامه بفتح أسواق مالية بقيمة تريليونات الدولارات أمام المستثمرين الدوليين.

قال أحد المصادر إنه تم إخطار بعض أكبر مشغلي صناديق الاستثمار المتداولة في الصين في الأشهر الأخيرة بإمكانية إبرام اتفاقية إدراج متقاطع مع المملكة العربية السعودية، ويفكر البعض في هذا الخيار.

سيسمح الإدراج المتقاطع لصناديق الاستثمار المتداولة للمستثمرين في الصين والمملكة العربية السعودية بالتداول في الصناديق التي تتبع أسهمًا معينة أو مؤشرات سندات مدرجة في بورصات كل منهما.

أطلقت الصين مشاريع "ETF Connect" في السنوات الأخيرة مع بورصات الأوراق المالية الخارجية في هونغ كونغ واليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة.

قال المطلعون على الصناعة إن أحجام التداول لهذه البرامج لم ترتفع بعد، على الرغم من أن بعض المنتجات قد أثبتت شعبيتها.

سوق صناديق الاستثمار المتداولة في المملكة العربية السعودية ناشئ نسبيًا مع ثمانية منتجات فقط مدرجة في البورصة، على الرغم من أنها واحدة من أكبر أسواق الأسهم في الأسواق الناشئة برأس مال قدره 2.7 تريليون دولار.

وقال أحد المصادر وشخصان على دراية بالموضوع إن هونج كونج للتبادلات والمقاصة المحدودة تجري أيضًا محادثات منفصلة مع نظيرتها السعودية لبرنامج مماثل.

قالت بورصة هونج كونج في ذلك الوقت إن هونج كونج وقعت اتفاقية مع مجموعة تداول في فبراير من هذا العام لاستكشاف التعاون في عدد من المجالات، بما في ذلك الإدراج المتقاطع، من أجل المنفعة المتبادلة للأسواق المالية لكلا المؤسستين.

قال جاكي تشوي ، مدير تصنيفات الاستثمار، إن صناديق الاستثمار المتداولة السعودية ستقدم "عرضًا صغيرًا ومتخصصًا للغاية" للمستثمرين في الصين وهونج كونج من خلال تعرضهم للأسهم العربية والسندات والذهب والأسهم الأمريكية.

سعت بكين، المحبطة مما تعتبره تسليح واشنطن للسياسات الاقتصادية، لتوسيع العلاقات مع دول في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. ومن بين مساعيها الدبلوماسية لمغازلة المملكة العربية السعودية حليفة الولايات المتحدة.

بينما لا يزال التعاون الاقتصادي بين بكين والرياض مرتكزًا على مصالح الطاقة ، تتوسع العلاقات في التجارة والاستثمار والأمن. الصين هي الشريك التجاري الأول للمملكة العربية السعودية بقيمة تجارية تبلغ 87.3 مليار دولار في عام 2021.

قالت وكالة الأنباء السعودية في يونيو إن وزارة الاستثمار السعودية وقعت صفقة بقيمة 5.6 مليار دولار مع شركة صناعة السيارات الكهربائية الصينية هيومان هورايزونز للتعاون في تطوير وتصنيع وبيع السيارات.

في مارس ، زادت شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط استثماراتها التي تقدر بمليارات الدولارات في الصين من خلال وضع اللمسات الأخيرة على مشروع مشترك مخطط له وتحديثه في شمال شرق الصين والاستحواذ على حصة موسعة في مجموعة بتروكيماويات مملوكة للقطاع الخاص.