السيطرة علي حريق بأحد البنوك بطريق الكورنيش في بني سويف

اندلع حريق محدود داخل فرع أحد البنوك بكورنيش النيل بمدينة بني سويف حيث توجهت سيارة الإسعاف والحماية المدنية وتم السيطرة على الحريق المحدود " دخان بدون لهب" بعد فصل التيار عن ضفيرة مغذية لماكينة الصراف الآلى،دون حدوث إصابات أو خسائر في الأرواح
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اندلع حريق محدود داخل فرع أحد البنوك بكورنيش النيل بمدينة بني سويف حيث توجهت سيارة الإسعاف والحماية المدنية وتم السيطرة على الحريق المحدود " دخان بدون لهب" بعد فصل التيار عن ضفيرة مغذية لماكينة الصراف الآلى،دون حدوث إصابات أو خسائر في الأرواح
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