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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

إنجازات فى عهد الرئيس السيسي | التضامن تتوسع في تقديم الدعم لأصحاب الحرف التراثية

صدى البلد

تواصل وزارة التضامن الاجتماعي تقديم الدعم للحرف اليدوية والتراثية بمختلف المحافظات من خلال دعم المشروعات متناهية الصغر ومشروعات الشباب والنهوض بقدرات المرأة المصرية وتفعيل مشاركتها في التنمية الاقتصادية وتوفير حياة كريمة لها وإتاحة التسويق والترويج لمنتجات المستفيدين من برامج تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر .

كان قد اجتمع  الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل يومين مع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاجتماع شهد متابعة جهود الدولة لتعزيز الحرف التراثية والمنتجات اليدوية على مستوى الجمهورية، حيث وجه الرئيس بمواصلة تقديم كافة أوجه الدعم لأصحاب الحرف التراثية، للمحافظة عليها وتنميتها، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لما لها من دور فعال في النمو الاجتماعي والاقتصادي، فضلاً عن المساهمة الهامة للحرف التراثية في الحفاظ على الهوية الوطنية والثراء الثقافي والحضاري لمصر.

كما وجه الرئيس بتطبيق أعلى معايير الجودة للصناعات الحرفية، بما يتناسب مع القياسات الوطنية والدولية، مع الحرص على عنصر الابتكار والمزج بين الأصالة والمعاصرة، ومراعاة تشغيل رأس المال بطرق فعالة لصالح الحفاظ على التراث الوطني، وتعزيز التنمية الإنسانية والمستدامة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض تجربة الرائدات المجتمعيات في مجال تعزيز وعي المرأة والأسرة والمجتمع من خلال الجهود التنموية التي تقوم بها آلية الرائدات المجتمعيات على عدة محاور تختص بالخدمات والتوعية، بالإضافة إلى التنسيق مع الجمعيات الأهلية والقيادات المحلية، حيث وجه الرئيس بمواصلة تلك الجهود لرصد وحل المشكلات المجتمعية الشائعة على أرض الواقع وبلورة أفضل السبل لتنفيذ الحلول المناسبة لها.

يشارك بنك ناصر الاجتماعي في فعاليات معرض وزارة التضامن الاجتماعي « ديارنا» لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية، والذي يقام تحت شعار « مصر بتتكلم حرفي» بمنطقة مارينا 5 بالساحل الشمالي، حيث تأتي مشاركة البنك إيمانًا وحرصًا من البنك بدعم ومساندة مشروعات الشباب والنهوض بقدرات المرأة المصرية وتفعيل مشاركتها في التنمية الاقتصادية وتوفير حياة كريمة لها، وكذلك لإتاحة التسويق والترويج لمنتجات المستفيدين من برامج تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بالبنك.

وأكدت  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أن البنك أولى اهتمامًا خاصًا بتقديم المبادرات وبرامج التمويل المختلفة للمساهمة في تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية التي تسعى لها الدولة، بالإضافة إلي تحقيق الشمول المالي والتنمية المستدامة ومساعدة أصحاب هذه المشروعات في هذا القطاع الهام على تسويق منتجاتهم عن طريق إشراكهم في المعارض الكبرى بشكل مستمر وفتح منافذ متنوعة تتيح الاستمرار في مشروعاتهم وتطويرها وتوفير المزيد من فرص العمل.

أشارت القباج إلى حرص البنك علي تقديم الخدمات غير المالية للمستفيدين من هذه التمويلات من تدريب وتسويق بالتعاون مع الجهات الشريكة، مثل اتحاد الغرف التجارية ومؤسسات العمل المدني، بالإضافة إلى مبادرة رواد النيل التابعة للبنك المركزي المصري، وإتاحة المزيد من التيسيرات الخاصة بإجراءات المنح والمتابعة والضمانات المطلوبة لضمان استمرار هذه المشروعات ونجاحها وتشجيع الشباب على العمل الحر وريادة الأعمال، والانضمام للقطاع الرسمي وتطوير منتجاتهم وقدراتهم التنافسية.  

أفادت القباج أن البنك نجح في تقديم تمويلات لقطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية واهتم اهتماما خاصا بدعم وتمكين المرأة اقتصاديا من خلال مبادرة مستورة، بهدف دعم المرأة المصرية ومساعدتها على التمكين الاقتصادي، حيث  نجح في تقديم تمويل لأكثر من ٢٥ ألف مستفيدة، بإجمالي قيمة 500 مليون جنيه.

والجدير بالذكر، أن تمويل مستورة يمنح بحد أدنى 4 آلاف جنيه، وبحد أقصى 50 ألف جنيه، وفقا لاحتياجات المشروع ويسدد على أقساط شهرية لمده تصل إلى 24 شهرًا ويعتبر تمويل "مستورة" أحد المحاور التى ينفذها بنك ناصر الاجتماعي لدعم المرأة وتحويلها من متلقية للدعم إلى منتجة.
 

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