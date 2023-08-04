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زيادة في التداولات| البورصة تربح 5.2 مليار جنيه الأسبوع الماضي.. والمؤشر الرئيسي يرتفع 0.65%

صدى البلد

البورصة تربح 5.2 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي

المؤشر الرئيسي يرتفع 0.65%.. و13 مليار جنيه قيمة التداول


ربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 5.2 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع؛ ليغلق عند مستوى 1.184 تريليون جنيه، بنسبة نمو 0.4%.

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 17451.44 نقطة، خلال تعاملات الأسبوع، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 3525.56 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 5196.85 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 21129.86 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 5157.15 نقطة.

وبالنسبة للتداول ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 13 مليار جنيه خلال الأسبوع، في حين بلغت كمية التداول نحو 4.511 مليار ورقة منفذة على 357 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 8.6 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.886 مليار ورقة منفذة على 246 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

واستحوذت الأسهم على 90.32% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 9.68%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

نفذت البورصة المصرية نحو 1.184 مليون عملية تداول خلال شهر يوليو بقيمة 40.7 مليار جنيه عبر كمية التداول نحو 13.390 مليار ورقة، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 69.2 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 20.961 مليار ورقة منفذة على 1.527 مليون عملية خلال الشهر الماضي.

واستحوذت الأسهم على 89.14% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 10.86%، وفقًا للتقرير الشهري للبورصة المصرية.

ربح رأس المال السوقي لـ البورصة المصرية، نحو 28.5 مليار جنيه خلال شهر يوليو، ليغلق عند مستوى 1.190 تريليون جنيه، بنسبة نمو 2.5%.

فيما تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 17595.92 نقطة.

وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 3530.92 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" انخفاضًا بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 5217.86 نقطة.

سجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 21365.06 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 2.24% ليغلق عند مستوى 5241.82 نقطة.

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