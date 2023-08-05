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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منشور الفيس بوك فضح مروج الهيروين.. ضبط تاجر مخدرات بدار السلام| فيديوجراف

صدى البلد

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على تاجر الهيروين بدار السلام بعد أن ذاع صيته في ترويجه للمواد المخدرة ، جاءت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

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وكانت أجهزة الأمن قد رصدت تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً تضرر سكان عزبة العبور من قيام أحد الأشخاص ببيع المواد المخدرة .

بالفحص ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام ، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى - سلاح أبيض ) ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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