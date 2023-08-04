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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

صدى البلد

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 13 سفينة، وتم تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و817 شاحنة، و259 سيارة.

أضاف المركز الإعلامي- في بيان، اليوم، الجمعة، أن حركة الواردات شملت 6 آلاف طن بضائع، و418 شاحنة، و148 سيارة.. بينما شملت حركة الصادرات 9 آلاف طن بضائع، و399 شاحنة، و111 سيارة.

أشارت إلى أن ميناء سفاجا شهد، اليوم، وصول السفينتين (القاهرة) و(أمل)، بينما غادرت السفينتان (الحرية 2) و(بوسيدون إكسبريس)، كما شهد ميناء نويبع تداول 2400 طن بضائع، و277 شاحنة، من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لـ 3 سفن، هي: "بريدج، وسينا، وآيلة"، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 3280 راكبًا بموانئها.

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