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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بتوقيع مزور لرئيس "المركزي للمحاسبات".. موظفان بالجهاز يؤسسان أكبر شبكة لتهريب المصريين

ارشيفية
ارشيفية

أحالت جهات التحقيق المختصة 2 من المسئولين بالجهاز المركز للمحاسبات وموظف بجمعية للحج واثنين آخرين للجنايات لاتهامهم في اكبر قضية تهريب مهاجرين من محافظات القاهرة والغربية والمنوفية الي إيطاليا والنمسا والأردن الي الجنايات واستمعت النيابة الي اقوال مدير إدارة الهجرة غير الشرعية بقطاع مكافحة جرائم الأموال واستمعت النيابة الي اقوال الموظف المختص بقسم الجوازات بقطاع المراسم بوزارة الخارجية. 

وشهد الموظف  المختص بقسم الجوازات بقطاع المراسم بوزارة  الخارجية بأن جوازات السفر المهمة والخاصة تصدر فقط للعاملين بالجهات الحكومية عند سفرهم في مهام رسمية بعد أن يتم التأكد من وجود قرار بالموافقة على السفر من رئاسة جهاتهم وفي الواقعة محل التحقيقات فجوازات السفر صدرت بعد ورود قرارات سفر منسوبة لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بالإضافة إلي خطاب من جهة العمل مرفق بها صورة البطاقة التي تفيد عمل المهاجر المهرب بالجهاز المركزي للمحاسبات، بالإضافة الى استمارة إصدار جواز السفر موقعة وممهورة من جهة العمل يدلل على ذلك بأن قدم الاستمارات المتواجدة حاليا بأرشيف قطاع المراسم بوزارة الخارجية، وعددهم خمس استمارات به قائمة الأشخاص نسب عملهم بالجهاز المركزي على خلاف الحقيقة والتي تبين ان مرفقات هذه الاستمارات مزورة منسوب صدورها لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات والعاملين فيها على خلاف الحقيقة على النحو الذي ثبت من المستندات الواردة من الجهاز المركزي للمحاسبات وتقرير التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي.

وجاء بأمر الإحالة أن  المتهم الأول أسس ونظم وأدار جماعة إجرامية منظمة للعمل بصفة مستمرة بهدف ارتكاب جريمة تهريب المهاجرين، وقام على إدارتها وتولى قيادتها، وانضم إليها باقي المتهمين كأعضاء وتحددت أدوارهم فيها في اضطلاع الأول بمهمة استخراج جوازات السفر الخاصة ولمهمة من وزارة الخارجية للمهاجرين المهربين ثابت بها عملهم بالجهاز المركزي للمحاسبات علي خلاف الحقيقة واضطلاع الثاني والثالث بمقابلة راغبي الهجرة والحصول منهم علي الأوراق والمستندات المطلوبة لاستخراج جوازات السفر محل الاتهام السادس واستلام المبالغ على خلاف الحقيقة واضطلاع الثاني والثالث بمقابلة راغبي الهجرة والتحصل منهم على المالية مقابل التهريب، وكذا مرافقة المهاجرين المهربين أثناء سفرهم إلى الخارج، واضطلاع المتهمون الرابع والخامس وآخرين مجهولين على جذب راغبي الهجرة للجماعة.

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