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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خبير تعليم: شائعات إلغاء تظلمات الثانوية العامة تؤثر على المنظومة التعليمية

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

علقت الكاتبة الصحفية نيفين شحاتة، رئيس قسم التعليم ونائب رئيس تحرير جريدة الأهرام، على شائعات إلغاء خدمة التظلمات لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي.

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وقالت خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إن قطاعي التعليم قبل الجامعي والتعليم العالي من أكثر القطاعات التي تشهد كما كبيرا من الشائعات وهذا لأن هذين القطاعين مرتبطان بأجيال المستقبل.

 

وأضافت أن انتشار مثل هذه الشائعات يؤثر على سير العملية التعليمية وانتظام الدراسة بصورة كبيرة، مطالبة أولياء الأمور والطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالرجوع إلى المصادر الرسمية في المعلومات التي يحتاجونها وعدم اتباع الشائعات التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وتابعت أن قطاع التعليم سواء ما قبل الجامعي أو التعليم العالي، يعتبر من أكثر القطاعات التي تشهد كما كبيرا من الشائعات، مضيفة أن انتشار شائعة إلغاء الحكومة خدمة التظلمات لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي بين الطلاب وأولياء الأمور هو شىء مؤسف، كما أن مثل هذه الشائعات تؤثر سلبًا على سير المنظومة التعليمية.

 

وأشارت إلى أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء سرعان ما ينفي كل الشائعات التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي في الوقت والتو واللحظة كي لا يؤثر ذلك على سير وانضباط العملية التعليمية والامتحانات وما بعدها.

 

 

 

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