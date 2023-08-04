الأهلي يعلن مواعيد اختبارات الناشئين في محافظة الدقهلية

قرر قطاع الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي فتح باب الاختبارات في محافظة الدقهلية، وذلك اعتبارًا من يوم الخميس المقبل، الموافق 10 أغسطس الجاري، داخل مقر أكاديمية الأهلي باستاد جامعة المنصورة.

يبدأ بيع الاستمارات من يوم الإثنين 7 أغسطس، ويستمر خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، وحتى نفاد الكمية، مقابل 100 جنيه للاستمارة الواحدة.

وتقام الاختبارات خلال يومي الخميس والجمعة، ١٠ و١١ أغسطس، حيث تبدأ الخميس بمواليد ٢٠١٨ و٢٠١٧ و٢٠١٦ و٢٠١٥ و٢٠١٤ و٢٠١٣ و٢٠١٢ و٢٠١١، على أن تقام الجمعة الاختبارات لمواليد ٢٠١٠ و٢٠٠٩ و٢٠٠٨ و٢٠٠٧.

