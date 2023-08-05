أخبار السيارات | اركب سيارة أوتوماتيك بـ 150 ألف جنيه فقط .. أسعار شيري في السوق المصري.. أحدث أسعار MG

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

شهدت السيارة MG ZS زيادة سعرية جديدة تراوحت بين 20 و 30 الف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المقدمة بالسوق المصري، عدا الفئة الاولى والتي لم تتوافر في الوقت الحالي، وبذلك اصبحت اسعار السيارة تقدم بقيمة تبدأ من 804.990 ألف جنيه بدلاً من 804.990 ألف جنيه للفئة الثانية0.

يبحث العديد عن إمكانية شراء سيارة "أوتوماتيك" وبسعر مناسب، وسط ارتفاع الأسعار الذي يشهده السوق المصري للسيارات خلال الفترة الاخيرة، ومن بين هذه الطرازات هي النسخة الماليزيه بروتون واجا موديل 2007.

ارتفعت اسعار عدد من اصدارات شركة شيري المقدمة بالسوق المصري، مثل النسخة اريزو 5 بقيمة اجمالية بلغت 10 الاف جنيه شملت جميع الفئات، بالاضافة إلى النسخة الرياضية المتعددة الاستخدام تيجو 3 موديل 2024 والتي شهدت زيادة قدرها 20 الف جنيه، إلى جانب النسخة تيجو 7 والتي ارتفعت بقيمة اجمالية قدرها 30 الف جنيه.

شهدت أسعار السيارة MG 6 حالة من الثبات، بعد طرح القائمة السعرية الجديدة، وسط اختفاء الفئة الأولى من هذه النسخة والتي تقدم بـ 889.990 ألف جنيه وفقا لآخر سعر لها، على عكس الفئة الأخيرة والتي يبلغ سعرها الحالي 954.990 جنيه.

ارتفعت أسعار السيارة سوبارو XV من جديد داخل السوق المصري، وذلك بقيمة إجمالية قدرها 100 ألف جنيه، شملت جميع الفئات المقدمة من هذه النسخة، والتي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، لتبدأ أسعارها الرسمية الآن من مليون و100 ألف جنيه.

ارتفعت اسعار السيارة MG 5 من جديد داخل السوق المصري، حيث شهدت زيادة اجمالية قدرها 10 الاف جنيه، شملت جميع الفئات المقدمة من تلك النسخة، والتي تنتمي إلى عائلة السيدان، لتبدأ من 689.990 ألف جنيه بدلاً من 679.990 ألف جنيه.

تقدم ماكلارين الكثير من السيارات الرياضية التي تنتمي للفئة الخارقة، والتي تحظى بشعبية كبير وسط محبي الانطلاق، حيث تتمتع إصداراتها بالقدرة العالية على التسارع في مدة زمنية قصيرة، إلى جانب الاطلالة الرياضية الخاطفة للأنظار.

واصلت إصدارات شركة سوبارو المطروحة داخل السوق المصري، زيادتها السعرية من جديد، بعد ان ارتفعت اسعار السيارة امبريزا موديل 2022 بقيمة اجمالية قدرها 100 الف جنيه، شملت الفئة الوحيدة المقدمة محليًا.