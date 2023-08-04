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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إثيوبيا.. ماذا بعد إعلان الطوارئ في ولاية أمهرة ؟

مجلس الوزراء الإثيوبي
مجلس الوزراء الإثيوبي يعلن حالة الطوارئ

أعلن مجلس الوزراء الإثيوبي اليوم الجمعة، حالة الطوارئ في إقليم أمهرة بناء على طلب من حكومة إقليم الأمهرة بالتدخل، بعد اندلاع العنف في الإقليم بين الأمن وميليشيات فانو.

قرر مجلس الوزراء الإثيوبي بالإجماع إعلان حالة الطوارئ، قائلا إن النشاط المسلح غير المشروع في منطقة أمهرة أصبح من المستحيل السيطرة عليه من قبل نظام إنفاذ القانون النظامي.

ماذا بعد إعلان الطوارئ في أمهرة ؟

قالت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” إنه في الماضي صدرت إعلانات الطوارئ في أوقات مختلفة في إثيوبيا، وبناء على التجارب السابقة، ماذا يمكن أن تكون عواقب إعلان الطوارئ الذي فرضه مجلس الوزراء على منطقة أمهرة؟

أوضحت "بي بي سي" أنه بما أن مجلس النواب الإثيوبي ليس منعقدا حاليا، ووفقا للدستور الإثيوبي، يجب تقديم إعلان الطوارئ إلى المجلس في غضون 15 يوما والموافقة عليه بأغلبية ثلثي الأصوات، ويبقى مرسوم الطوارئ الصادر عن مجلس الوزراء الإثيوبي ساري المفعول لمدة ستة أشهر بعد موافقة المجلس عليه، ويجوز للمجلس، إذا رأى ذلك ضروريا، تجديد الإعلان كل أربعة أشهر.

وبعد مرسوم إعلان الطوارئ، سيتم إصدار توجيه إعلان الطوارئ سيتم إنشاء مركز قيادة للمراقبة والإشراف على تنفيذه، ويمكن نشر قوات الأمن التابعة للحكومة الاتحادية، بما في ذلك الجيش الإثيوبي، في منطقة أمهرة حيث يسري المرسوم، وإذا تضاءل نطاق التهديد الأمني ​​في المنطقة، يمكن تخفيف توجيهات المرسوم حسب الاقتضاء.

إجراءات في ظل حالة الطوارئ بإثيوبيا:

يمكن نشر المؤسسات الأمنية الفيدرالية، بما في ذلك قوات الدفاع الوطني الإثيوبي، في أي مكان في المنطقة للحفاظ على السلام والأمن.

قد يتم فرض حظر تجول.

يجوز فرض قيود وحظر على أنشطة الناس.

قد يتم توقيف الأشخاص المتورطين في أي أنشطة غير قانونية مزعومة واحتجازهم بشكل معقول طوال مدة القانون، مع الحق في المثول أمام المحكمة في غضون 48 ساعة.

قد تحدث المداهمات أثناء تنفيذ حالة الطوارئ، والتي قد تقيد الحقوق الأساسية للمواطنين.

قد تقوم وكالة تنفيذية بإيقاف وتفتيش ومصادرة المعدات التي تم الاستيلاء عليها من قبل شخص مشتبه به بشكل معقول.

يمكن استبدال هيكل القيادة المدنية المحلية كليا أو جزئيا بالقيادة العسكرية.

أثناء حالة الطوارئ، يُسمح لوكالات إنفاذ القانون باستخدام القوة المعقولة لإنفاذ القانون.

ومع ذلك ، لا يمكن تقييد المادة 18 ، التي تحظر المعاملة اللاإنسانية ، والمادة 25 التي تحمي الحق في المساواة ، والمادتين 1 و 2 المذكورتين في المادة 39 بشأن حقوق الأمم والجنسيات والشعوب.

يأتي دليل طلبات الطوارئ مصحوبًا بأنشطة والتزامات محظورة.

السكان ملزمون بقبول تعليمات الطوارئ وسيتم حظر الأعمال التي تتعارض مع إعلان الطوارئ بأي شكل من الأشكال.

سيتم حظر الاجتماعات العامة أو التظاهرات السلمية.

سيُحظر حمل الأسلحة النارية خارج وكالات الأمن الحكومية المصرح لها.

من واجب المواطنين التنقل ببطاقة هوية تكشف عن هويتهم.

من الذي ينفذ مرسوم الطوارئ في إثيوبيا ؟

يمكن لحكومة الولاية والحكومة الفيدرالية وقوات الدفاع الوطني فرض حالة الطوارئ في منطقة أمهرة.

عند إعلان حالة الطوارئ، يعين مجلس النواب سبعة أعضاء من بين أعضائه وخبراء قانونيين للتحقيق في تنفيذ حالة الطوارئ.

وسيقوم المجلس بالكشف عن هوية الأشخاص الموقوفين بسبب المرسوم، ومراقبة وحشية الإجراءات المتخذة، وإذا كانت الإجراءات غير إنسانية، وتقديم اقتراحات للإصلاحات، وتقديم من ارتكبوا أعمالا غير إنسانية إلى العدالة.

إعلان الطوارئ في ولاية أمهرة ولاية أمهرة الطوارئ اثيوبيا مجلس الوزراء الإثيوبي حالة الطوارئ إقليم الأمهرة

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