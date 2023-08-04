حقيقة استقالة مجلس إدارة نادي الزمالك .. ورسالة قاسية من المستشار القانوني لـ ميدو

طالب الإعلامي أحمد حسام ميدو مجلس إدارة نادي الزمالك التقدم بالإستقالة من مناصبهم بعد خروج الفريق الأول لكرة القدم بموسم صفري دون الحصول علي بطولة وكذلك الخروج من البطولة العربية.

كتب ميدو عبر حسابة الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “تويتر”"أناشد مجلس إدارة الزمالك بالاستقالة وإتاحة الفرصة لمجلس جديد بالعمل فوراً على إنقاذ ما يمكن انقاذه.. إذا كنتم فعلا بتحبوا الزمالك لازم تمشوا.. النهارده قبل بكره!! التاريخ لن يرحمكم."

حقيقة إستقالة مجلس إدارة نادي الزمالك



فيما أكد تامر عبد الحميد لاعب نادي الزمالك السابق ان أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك قرروا عدم تقديم الاستقالة والبقاء في مقاعدهم .

وكتب تامر عبد الحميد عبر حسابه علي فيسبوك: معلومة.. مجلس إدارة نادي الزمالك لن يتم المساس به سواء بإقالة أو استقالة ومكمل مدته ومهمته وفي انتظار الرئيس".



وودع فريق الزمالك البطولة العربية من دور المجموعات بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط.

رد فعل المستشار القانوني لنادي الزمالك

وهاجم محمود العسال المستشار القانوني لنادي الزمالك عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، أحمد حسام ميدو قائلا : انا شايف الكابتن ميدو بيقول على مجلس إدارة نادى الزمالك الاستقالة .

طب السؤال يا كابتن .. مش حضرتك كنت مسئول عن قطاع الكرة فى نادى الزمالك ومتابع كل كبيرة وصغيرة بقطاع كرة القدم بالنادى ، ده حضرتك كنت بتطلع للجماهير وتقولهم الزمالك هيبقى حاجة تانية .



وأضاف : الأمور كلها كانت معاك بداية من الناشئين للفريق الاول ، يا كابتن ميدو الدنيا كلها عايزة استقرار ونبعد عن اللجان عن النادى وحضرتك بتقول على مجلس الإدارة انه يستقيل ، رغم ان مجلس الإدارة كان سيبلك كل حاجة فى الكرة.



وأختتم محمود العسال قائلا : والله كنت متفاؤل بوجودك فى النادى ، لكن قدر الله وما شاء فعل ، الزمالك هيفضل الزمالك افضل نادى فى الشرق الأوسط صنع تاريخه بنفسه وليس بأحد.

علي جانب أخر أعلن مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق عدم خوضه الانتخابات المقبلة علي مقعد الرئيس وإتاحة الفرصة أمام شخصيات أخري لتولي المنصب .