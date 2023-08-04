أمريكا تعلن تقديم دعم إضافي للدول التي تواجه مشاكل في الإمدادات

أعلن وزير الخارجية أنتوني بلينكن خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي اليوم تقديم 362 مليون دولار من المساعدات الإضافية من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للدول التي تواجه درجة حادة من انعدام الأمن الغذائي.

قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيانها:" يعزز هذا التمويل مرونة المجتمعات الضعيفة من خلال تعزيز قدرتها على مكافحة سوء التغذية وتقليل معدلات المرض والوفيات وتعزيز النمو الاقتصادي وتقليل مخاطر الكوارث وتحسين الأمن الغذائي والتكيف مع تغير المناخ".

واضاف البيان أن هذه المساعدات توفر دعمًا مهمًّا متعدد القطاعات لدول في مختلف أنحاء القارة الأفريقية.

أوضحت أن هذا التمويل يعد حاسمًا في خضم أزمة الغذاء العالمية القائمة والمتفاقمة بفعل الصدمات المناخية وأسعار الغذاء والوقود والأسمدة المرتفعة والنزاعات طويلة الأمد.

