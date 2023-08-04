نصائح ذهبية للتخسيس والنحافة والتجميل..برنامج جديد لحنان الحسيني على صدى البلد 2

تقدم الدكتورة حنان الحسيني، برنامج "Go Healthy" على قناة "صدى البلد 2" ابتدأ من الغد السبت الساعة 2 ظهرا، ليكون ضمن خطة تطوير البرامج والقناة.

ويقدم برنامج "Go Healthy" أفضل النصائح للوزن المثالي و الوصفات الصحية والتخسيس لإنقاص الوزن الزائد، فضلا عن علاجات النحافة والتجميل.

ومن المقرر أن تقدم الدكتورة حنان الحسيني خلال برنامج "Go Healthy" فقرة خاصة من المطبخ، لتقديم الوجبات الصحية والمناسبة للدايت.

ويعرض برنامج "Go Healthy" تقديم الدكتورة حنان الحسيني على قناة "صدى البلد 2"، من يوم السبت إلى الإثنين الساعة 2 ظهرًا.