فنان تشكيلي: فقدنا آلاف المواهب بسبب اختبارات القدرات لكليات الفنون الجميلة.. فيديو

ثمن الدكتور طارق عبدالعزيز، الفنان التشكيلي، قرار إلغاء اختبارات القدرات لكليات الفنون الجميلة.

وقال الدكتور طارق عبدالعزيز، الفنان التشكيلي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة"، تقديم الإعلامي محمد سعيد محفوظ، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "فقدنا آلاف المواهب التي تستحق الالتحاق بالكليات خلال الـ5 سنوات الماضية بسبب اختبارات القدرات".

وأضاف الدكتور طارق عبدالعزيز، الفنان التشكيلي،: "اختبارات القدرات كانت مكلفة على الطلاب"، متسائلا: "لما لا يتم عمل امتحان واحد يؤهل الطالب لكليات الفنون الجميلة الـ4".