خبير أثري: تراث القاهرة القديم الأهم في العالم.. فيديو

قال إسلام الحسيني، عضو فريق عمل تطوير القاهرة التاريخية، إن تراث القاهرة القديم الأهم في العالم.



وأضاف إسلام الحسيني، عضو فريق عمل تطوير القاهرة التاريخية، خلال لقائه ببرنامج "العاشرة"، تقديم الإعلامي محمد سعيد محفوظ، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "قرار الرئيس السيسي بتشكيل لجنة لتطوير مقابر القاهرة التاريخية يربط بين القيمة التاريخية والأثرية للمنطقة وبين رؤية الدول لحل المشكلات القائمة حاليا في المقابر".

وأشار: "هناك مشكلات عديدة تعاني منها المقابر ومنها تدهور البنية التحتية وتدهور في سلامة المبانئ وارتفاع مسنوب المياه الجوفية"، موضحا: "مدينة القاهرة ترجع لفترات منذ الفتح الإسلامي إلى الوقت الحالي وهذه قيمة استثنائية للقاهرة التاريخية وهي تعاقب الفترات الزمنية المختلفة".