علاء الدين فايز: الجوائز تعيد إحياء القصة القصيرة مرة أخرى

علق الروائي علاء الدين فايز، على فوزه بجائزة يحيي الطاهر عبدالله.

وقال الروائي علاء الدين فايز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة"، تقديم الإعلامي محمد سعيد محفوظ، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "أنا متخصص في كتابة القصص القصيرة والجوائز تكون بمثابة منفذ لنا وتكون دليل على الانتصار".

وأضاف الروائي علاء الدين فايز،: "نحن حاليا في عصر الرواية ونشر القصة القصيرة يواجه بعض المشاكل، والحصول على الجوائز يعيد إحيائها مرة أخرى ويسلط الضوء عليها".

وأشار: "المجموعة تتكون من 18 قصة بأزمنة مختلفة، والشخصيات مختلفة أيضا، ويجمعها فكرة المعاناة الإنسانية والوجع الإنساني والتعبير عنه بشكل