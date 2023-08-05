سداد ديون ومساعدة شهرية.. تحويل دموع سيدة من الغارمات بأسوان إلى فرح

يواصل “صدى البلد“ عرض سلسلة ”جبر الخواطر” لبعض الحالات والقصص الإنسانية التي نشهدها يومياً داخل مختلف محافظات الجمهورية، والتي تحتاج إلى تدخلات عاجلة وسريعة من المسئولين لوضع حلول لها.

ونعرض بعض مشاكل وهموم المواطنين داخل محافظة أسوان، والتي من بينها مشاكل تخص بعض الأفراد، والتي تتمثل في توفير علاج لهم أو غير ذلك من المستلزمات والمطالب والاحتياجات الملحة، مراعاة لظروفهم المعيشية والاجتماعية الصعبة.

الدموع إلى فرح

وتم التدخل لإنقاذ س.م من مصير العديد من الغارمات بعد تراكم مديونات قرض بنكى عليها بعد توجيه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بصرف 5 آلاف جنيه لسداد ديونها ، بجانب قيام مديرية التضامن الاجتماعي بصرف مساعدة شهرية 500 جنيه لمدة 6 أشهر، لتتحول دموعها إلى فرحة وسعادة على وجهها.

وترك هذا التدخل السريع من محافظ أسوان، أثراً إيجابياً على المواطنة التى حرصت على تقديم الشكر للمحافظ، وجميع الأجهزة المعاونة له.

وكانت قد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة المهندس سيد مدنى بإيقاف أعمال بناء بدون ترخيص لأدوار مخالفة ، ومصادرة المعدات ومواد البناء ، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف وذلك فى حملة برئاسة محمد حسين نائب رئيس المدينة ، ومسئول وحدة المتغيرات المكانية بالوحدة المحلية ، وبمعاونة الفنيين والعاملين بنطاق حى جنوب .

ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تكثف الأجهزة المعنية بالوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات المختصة جهودها لمواصلة إستكمال أعمال إزالة التعديات على أراضى الدولة ، مع رفع الاشغالات والتراكمات والمخلفات ، وتنفيذ أعمال النظافة العامة أولاً بأول خلال الفترة الصباحية والمسائية .

جهود

وهو الذى توازى مع قيام العاملين بحي غرب برئاسة سحر مصطفى رئيس الحى بشن حملة استهدفت رفع 520 حالة إشغال ، وتحرير 8 محاضر إشغال طريق بمناطق النفق والبركة وسوق الخميس ، وكذا شوارع أبطال التحرير والسودانية ، وسط مشاركة من العاملين والفنيين بالحى ، وأيضاً قسم شرطة المرافق بقيادة المقدم أحمد تيسير وكيل القسم ، وبإشراف من محمد ممدوح نائب رئيس المدينة .

فيما قام العاملين بحى شرق المدينة بتنظيم حملة استهدفت تنفيذ أعمال النظافة العامة ، ورفع تراكمات القمامة بنطاق الحى بمتابعة من هشام أمين ، وبإشراف من علاء الدين ممدوح نائب رئيس المدينة ، وتم كذلك تنظيم حملة مماثلة لرفع الاشغالات بنطاق حى جنوب برئاسة علاء الدين آدم رئيس الحى شملت العديد من المناطق والشوارع الواقعة فى نطاق الحى ، بمشاركة العاملين والفنيين به .