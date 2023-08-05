مخرج: الدولة عازمة على إعادة المسرح لمكانته الطبيعية

خصص الإعلامي محمد سعيد محفوظ، فقرة من برنامج "العاشرة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، للحديث عن المهرجان القومي للمسرح.

واستضاف الإعلامي محمد سعيد محفوظ، الناقد المسرحي محمد الروبي، والمخرج المسرحي الدكتور أسامة رؤوف.

وقال الناقد المسرحي محمد الروبي،: "الدورة الجديدة من المهرجان القومي للمسرح المصري متميزة جدا"، لافتا: "المسرح المصري يستعيد عافيته بطريقة مدهشة".

قيما قال المخرج المسرحي الدكتور أسامة رؤوف: "مؤخرا أصبح هناك مشهد مسرحي جاد في مصر، وهناك نية من الدولة والقائمين على المسرح لإعادته لمكانته الطبيعية"، مشيرا: "السينما ما زالت تأخذ الأضواء أكثر من المسرح".