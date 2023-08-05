محافظ بيروت: أجريت زيارة لقوات الإطفاء المجاورة للمرفأ قبل الانفجار.. فيديو

كشف محافظ بيروت مروان عبود، عن أنه زار قوات الإطفاء المجاورة للمرفأ قبيل الانفجار، والذي وقع في 4 أغسطس 2020، مُخلفًا 215 قتيلًا وأكثر من 6500 جريح.

وقال مروان، خلال لقاء خاص لفضائية القاهرة الإخبارية، يوم الجمعة، أنا توليت محافظ مدينة بيروت قبل شهر من وقوع الانفجار، كنت لا أزال أتلقى التهاني على مقعدي كمحافظ للعاصمة، وأقوم بجولات وزيارات ميدانية للتعرف على أقسام ومراكز البلدية والأفواج.

وأضاف محافظ بيروت، في نهار 4 أغسطس عام 2020، قمت بزيارة لقوات الإطفاء المجاورة للمرفأ، عقب شائعة عن إصابة أعداد كبيرة من قوات الإطفاء بفيروس كورونا للشد من أزرهم، وتحدثت مع العديد من الضباط ورحلت.

وواصل: "وبمجرد أن وصلت منزلي شعرت بهزة أرضية ظننت أنها زلزال، ولكن تلقيت اتصالًا بأن هناك حريقًا في المرفأ وأنهم بالفعل أرسلوا مجموعة من الدعم للإطفاء.

وشهد مركز فوج إطفاء بيروت في الكرنتينا تجمعًا لمئات المواطنين ونشطاء المجتمع المدني، استعدادًا للانطلاق بمسيرة باتجاه "تمثال المغترب" مقابل مرفأ بيروت؛ لإحياء الذكرى الثالثة لانفجار 4 أغسطس، بحسب وسائل إعلام محلية.