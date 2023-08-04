نيجيريا تبدأ تشييد محطة جديدة لتوليد الطاقة بقدرة 1350 ميجاوات

أعلنت الرئاسة في نيجيريا اليوم الجمعة، بدء بناء محطة طاقة تعمل بالغاز بقدرة 1350 ميجاوات بالقرب من العاصمة أبوجا.

وأضاف بيان الرئاسة النيجيرية أن محطة Gwagwalada المستقلة للطاقة، بقيادة شركة النفط المملوكة للدولة في البلاد NNPC في مشروع مشترك مع شركة China Machinery and Engineering Corporation ، ستوفر حوالي 11 ٪ من احتياجات الطاقة في نيجيريا وسيتم بناؤها على ثلاث مراحل، وفقا لما أوردته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

ويأتي المشروع تنفيذا لوعد الرئيس النيجيري بولا تينوبو في حملته الانتخابية، بتعزيز قدرة الكهرباء في البلاد بما يتجاوز 12000 ميجاوات الحالية، ومعالجة تحديات سلسلة قيمة الطاقة، وإزالة جميع اختناقات التوزيع.

وأشار تينوبو، الذي حضر حفل وضع حجر الأساس، إلى أن هذا الإنجاز يمثل "بيانا جريئا نحو الوفاء بوعدنا بتوفير طاقة نظيفة وفعالة للنيجيريين".

وأضاف ميلي كياري رئيس شركة NNPC أن المصنع سيكون فرصة ذهبية لنيجيريا للاستفادة من مواردها الغازية الوفيرة.

وأشار كياري إلى أن "إنشاء محطة توليد الطاقة المستقلة في Gwagwalada اليوم هو فرصة لاستثمار موارد الغاز الوفيرة لدينا. وسيؤدي توسيع الوصول إلى الطاقة إلى تغيير اللعبة في مزيج الطاقة".

وفي وقت سابق، في القمة الروسية الأفريقية الثانية، قال المتحدث باسم الحكومة غابرييل أدودا لوكالة سبوتنيك إن نيجيريا ستناقش إمكانيات التنقيب عن الغاز وإنتاجه في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا مع شركة الطاقة الروسية متعددة الجنسيات جازبروم.