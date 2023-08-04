عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نيجيريا تبدأ تشييد محطة جديدة لتوليد الطاقة بقدرة 1350 ميجاوات

الرئيس النيجيري تينوبو
الرئيس النيجيري تينوبو

أعلنت الرئاسة في نيجيريا اليوم الجمعة، بدء بناء محطة طاقة تعمل بالغاز بقدرة 1350 ميجاوات بالقرب من العاصمة أبوجا.

وأضاف بيان الرئاسة النيجيرية أن محطة Gwagwalada المستقلة للطاقة، بقيادة شركة النفط المملوكة للدولة في البلاد NNPC في مشروع مشترك مع شركة China Machinery and Engineering Corporation ، ستوفر حوالي 11 ٪ من احتياجات الطاقة في نيجيريا وسيتم بناؤها على ثلاث مراحل، وفقا لما أوردته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

ويأتي المشروع تنفيذا لوعد الرئيس النيجيري بولا تينوبو في حملته الانتخابية، بتعزيز قدرة الكهرباء في البلاد بما يتجاوز 12000 ميجاوات الحالية، ومعالجة تحديات سلسلة قيمة الطاقة، وإزالة جميع اختناقات التوزيع.

وأشار تينوبو، الذي حضر حفل وضع حجر الأساس، إلى أن هذا الإنجاز يمثل "بيانا جريئا نحو الوفاء بوعدنا بتوفير طاقة نظيفة وفعالة للنيجيريين".

وأضاف ميلي كياري رئيس شركة NNPC أن المصنع سيكون فرصة ذهبية لنيجيريا للاستفادة من مواردها الغازية الوفيرة.

وأشار كياري إلى أن "إنشاء محطة توليد الطاقة المستقلة في Gwagwalada اليوم هو فرصة لاستثمار موارد الغاز الوفيرة لدينا. وسيؤدي توسيع الوصول إلى الطاقة إلى تغيير اللعبة في مزيج الطاقة".

 

وفي وقت سابق، في القمة الروسية الأفريقية الثانية، قال المتحدث باسم الحكومة غابرييل أدودا لوكالة سبوتنيك إن نيجيريا ستناقش إمكانيات التنقيب عن الغاز وإنتاجه في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا مع شركة الطاقة الروسية متعددة الجنسيات جازبروم.

نيجيريا توليد الطاقة محطة طاقة تعمل بالغاز أبوجا الطاقة في نيجيريا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هتظبط ساعتك أمتى| موعد انتهاء التوقيت الصيفي.. وهذا ما تم توفيره

شاهد.. رد فعل نبيل الحلفاوي على رحيل سيد عبد الحفيظ عن الأهلي

حقيقة استقالة مجلس إدارة نادي الزمالك .. ورسالة قاسية من المستشار القانوني لـ ميدو

رحيل مرتضى ومدرب كبير.. ميدو يكشف أهم قرارين داخل نادي الزمالك

علامات استفهام.. تعليق خالد الغندور على رحيل سيد عبد الحفيظ عن الأهلي

لاعب الزمالك السابق: أعضاء مجلس الإدارة قرروا البقاء في مقاعدهم

عاجل.. الأهلي يعلن رحيل سيد عبد الحفيظ

القانون يلزم ملاك العقارات المكونة من 5 طوابق فأكثر بهذا الإجراء |تفاصيل

ترشيحاتنا

هند سعيد صالح: والدي كان يعشق المسرح أكثر من السينما

أول تعليق من يوسف أسامة نبيه بعد الانتقال إلى بيراميدز

تطور مهم بشأن قضية سد النهضة .. هل تتدخل أمريكا مجددا؟

الصين.. وفاة وفقدان 147 شخصا في يوليو بسبب الكوارث الطبيعية

خاص لصدى البلد.. مصدر بالزمالك يكشف حقيقة رحيل المجلس

أشرف عبد الباقى: الفترة الأخيرة شهدت ظهور تريندات تستغل السيدات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسما إبراهيم تعلن الانفصال عن خطيبها.. آخر صور جمعت بينهما

لن تتوقع أضرار القهوة على الأطفال والحامل.. أحترس من الإفراط منها

بفستان أنيق.. الصور الأولى من حفل زفاف طه دسوقي ونادين كيديشيان

فيديو الساحل وبيان واختفاء| القصة الكاملة لشائعات إنهاء شيرين عبد الوهاب حياتها

فيديو

قسمة ونصيب.. أسما إبراهيم تكشف سر انفصالها عن المطرب موسى/ فيديو جراف

مفاجأة تنتظر الجنيه وضربة للسوق السوداء .. ماذا يحدث بعد قرار البنك المركزي؟

562 جنيها.. دعم نقدي جديد من تكافل وكرامة لعدة فئات

تنبيه هام لطلاب الثانوية العامة.. اعرف خطوات التظلمات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ