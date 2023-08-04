الصين.. وفاة وفقدان 147 شخصا في يوليو بسبب الكوارث الطبيعية

أعلنت الصين، اليوم الجمعة، أن الكوارث الطبيعية بها تسببت في وفاة أو فقدان 147 شخصا في يوليو بعد الأمطار الغزيرة التي تعد الأقوى منذ بدء تسجيل البيانات قبل 140 عاما والتي شهدها شمال البلاد نهاية الشهر.



وتعد الأمطار الغزيرة التي هطلت عقب العاصفة دوكسوري التي ضربت البر الرئيسي للصين كإعصار، الجمعة الماضي، قبل أن تنحرف شمالا، الأشد التي تسجَّل منذ 140 عاما عندما بدأت السجلات، حسبما نقلت أسوشيتيد فرانس برس.



وقالت وزارة إدارة الأحوال الطارئة إن 142 من حالات الوفاة أو الاختفاء التي سُجلت في يوليو كانت ناجمة عن فيضانات أو كوارث جيولوجية.

أما الوفيات أو حالات الاختفاء الخمس المتبقية فكانت نتيجة كوارث طبيعية أخرى مثل الجفاف.



وقال بيان الوزارة إن أكثر من 2300 منزل انهار، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية المباشرة 15,8 مليار يوان (2,2 مليار دولار).



