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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

نصائح حماية المستهلك قبل انطلاق الأوكازيون الصيفي 7 أغسطس

صدى البلد

يطالب جهاز حماية المستهلك جموع المستهلكين خلال فترات الأوكازيون بالتأكد من طبيعة السلعة وصفاتها وتاريخ الإنتاج والصلاحية وجهة المنشأ والتأكد من السعر قبل وبعد الخصم للتأكد من وجود عروض حقيقية.

كما طالب جهاز حماية المستهلك الحرص على طلب فاتورة الشراء حتي في فترة "العروض" والتأكد من تطبيق سياسة الاستبدال والاسترجاع أثناء فترة العروض والتخفيضات.

ويُلزم قانون حماية المستهلك كافة التجار و البائعين بإصدار فاتورة للمستهلكين دون تحمل أي تكلفة إضافية علي المستهلك علي أن تشمل الفاتورة البيانات الأتية :

- اسم التاجر أو الشركة و عنوانه .

- رقم السجل التجاري .

- رقم البطاقة الضريبية .

- تاريخ الشراء .

- سعر و طبيعة و كمية و خصائص السلعة .

- فترة الاستبدال و الاسترجاع طبقاً لقانون حماية المستهلك.

أصدر الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا ‏وزاريا يقضي ببدء التصفية الموسمية الثانية "الأوكازيون الصيفي" ‏في 7/8/2023 ،وقضى القرار الصادر  الدكتور ‏علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية  أن المدة المحددة للأوكازيون شهر ‏على أن يكون لكل محل أسبوعين كما نص القرار أيضا ضرورة ‏حصول المحال التي سوف تشارك على موافقة مديريات التموين ‏الواقع فيها محالهم التجارية والإعلان عن ‫ثمن السلع المعروضة ‏للبيع في التصفية مقترن به بيان الثمن الفعلي الذي كانت تباع به ‏السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

وصرح المتحدث الرسمي معاون  الوزير  أحمد كمال أن ‏الاوكازيون فرصة سانحة للمواطنين والتجار، مشيرا إلى أن ‏التخفيضات الموجودة بالاوكازيون تساهم في زيادة القوة الشرائية ‏للمواطنين بشراء اكثر من منتج وتساعد التجار في تصريف كل ‏بضاعتهم الموجودة لديهم

وأشار المتحدث الرسمي معاون  ‏الوزير أحمد كمال إن الاوكازيون يساهم في تنشيط التجارة ‏الداخلية مؤكدا ان الاوكازيون لا يقتصر فقط على محال الملابس بل ‏محال الأدوات المنزلية والمصنوعات الجلدية أيضا.

حماية المستهلك الاوكازيون التموين

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