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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ميناء دمياط يستقبل 12 سفينة حاويات وبضائع عامة

ميناء دمياط
ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 12 سفينة .. بينما غادر عدد 7 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة .

وأضاف البيان ان حركة الصادر من البضائع العامة 43126 طن تشمل : 19039 طن يوريا و 13476 طن كلينكر و 61 طن ملح و 3800 طن مولاس و 6750 طن بضائع متنوعة كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 40365 طن تشمل : 3388 طن ابلاكاش و 9954 طن كسب فول صويا و 2547 طن نواتج و 1100 طن ذرة و 1436 طن خشب زان و 9179 طن خردة و 1816 طن رخام و و 45 طن ملح و 7000 طن قمح و 3900 طن قمح مطحون .

وأشار البيان إلى أن حركة الصادر من الحاويات 1281 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 369 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3640 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 181151 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 152351 طنًا .

كما أوضح البيان أنه قد غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3762 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم أبو راضي و امبابه ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5344 شاحنة .

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