مقررة لجنة الأسرة بالحوار الوطني: لابد من وجود دورات لتوعية المقبلين على الزواج

قالت نسرين البغدادي، مقررة لجنة الأسرة بالحوار الوطني، إنه لابد من وجود دورات لتوعية المقبلين على الزواج على أن تكون ضمن شروط وثيقة الزواج،مشيرة إلى أن هذا البند جرى مناقشته خلال اجتماع لجنة التماسك الأسري بالحوار الوطني.

وأضافت نسرين البغدادي، مقررة لجنة الأسرة بالحوار الوطني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “أخر النهار” المذاع عبر فضائية “النهار”، أن مناقشات الحوار الوطني بالأمس، تناولت العديد من الموضوعات المتعلقة بالأسرة منها “النفقة والكد والسعي والطاعة”.

وتابعت نسرين البغدادي، مقررة لجنة الأسرة بالحوار الوطني، أن النفقة حق والقانون أنصف المرأة، ولكن الدائرة التي تمر بها الإجراءات تجعل المرأة تظل عام أو أكثر دون نفقات لحين انتهاء الإجراءات، ولذا تم الاتفاق على إقرار زيادة في نسبة النفقة.