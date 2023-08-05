ضد الرسوم.. إيلون ماسك يعترض على سياسات شركة آبل ويطالب بهذا الاجراء

يثير رجل الأعمال الأمريكي الأشهر في العالم، إيلون ماسك، الجدل مجددا بعد اعتراضه على الرسوم التي تفرضها شركة آبل مما يحد من مبدأ التنافسية من وجهة نظره.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها ماسك عن هذا الموضوع، لكن الجديد هنا هو خطته للتحدث مع تيم كوك، الرئيس التنفيذي لـ«آبل»، بشأن هذه القضية.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية هذه الخطوة قد تؤدي إلى تغييرات مهمة في طريقة تحصيل «آبل» للرسوم، خصوصاً إذا كان ماسك قادراً على النجاح في مفاوضاته.

تأخذ «آبل» حالياً نسبة 30% من جميع مشتريات التطبيقات على نظام «iOS»، بما في ذلك الاشتراكات التي يبيعها المبدعون عبر «تويتر» أو منصة «X» الأخرى.

ويَعتبر ماسك هذا الإجراء غير عادل، ويقترح تغييراً في النموذج، بحيث تأخذ «آبل» فقط عمولة 30% من الجزء الذي تحتفظ به «تويتر» أو منصة «X»