علاقة محرمة.. اعترافات مثيرة لـ البلوجر أم زياد | فيديو

كشف الإعلامي محمد موسى، آخر التفاصيل والتطورات في قضية اتهام البلوجر أم زياد، بالاتجار في البشر، موضحا أن محكمة استئناف طنطا حددت جلسة 19 أغسطس لنظر قضية البلوجر هبة السيد أمام الدائرة الأولى جنايات الإرهاب.



وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، البلوجر أم زياد وزوجها، نشروا مقطع فيديو وصرحت فيه المتهمة عن جريمة هتك ابنها المتهم الثاني عرض شقيقته الطفلة المجني عليها.

تقديم المحتوى



تابع، أصبح تقديم المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي أحد وسائل تحقيق الربح السريع، وللأسف أم زياد اللي بتقول عن نفسها بلوجر عشان تحقيق الأرباح قامت نشره هذا الفيديو المنافي لآداب المجتمع وتقاليدنا سواء دي خيبة قوية لما اللي اسمها “ البلوجر أم زياد ” دي تستغل فضايح ولادها وتنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وتروي واقعة صادمة، حول اكتشاف "علاقة محرمة بين طفليها "ولد وبنت"، وأنها شاهدت محادثة بين ابنها وآخر، عبر هاتفه المحمول، تتضمن رغبته في إقامة علاقة جنسيةً معها، والمصيبة الكبيرة أنها ظهرت وهي بتستنطق طفلين صغيرين من أشقائهما على رؤيتهما الواقعة".

