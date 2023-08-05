محمد يوسف لـ إمام عاشور: لازم تاخد بالك من أفعالك في الأهلي

وجه محمد يوسف مدرب الأهلي السابق نصيحة خاصة لـ إمام عاشور لاعب الفريق الجديد.



قال محمد يوسف في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "إمام عاشور لاعب جيد جدا، ولاعب مختلف مش موجود في الأهلي، وممكن يلعب ظهير أيمن".



أضاف: "لكن هل إمام عاشور هيكون قادر على السير بنظام الأهلي، وفي ناس معرفتش تمشي على نظام الأهلي".



وواصل: "ميزة الأهلي توفير مناخ العمل في أفضل جو، ولو مدخلتش في المناخ ده، يبقى العيب منك انت".



واختتم: "في ناس دخلت الأهلي لكن مكانتش عارفة تمشي على نظامه، لازم تاخد بالك من أفعالك والأماكن اللي بتروحها لازم تاخد بالك من حياتك"