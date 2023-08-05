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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 63 محضرا تموينيا في حملات على أسواق البحر الأحمر

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

أطلقت مديرية التموين بالبحر الأحمر، عدة حملات لضبط الأسعار والسيطرة على الأسواق ومتابعة آلية الشراء والبيع، والتأكيد على أهمية الإعلان عن قوائم الأسعار بشكل واضح، وفقا لتعليمات المحافظ اللواء عمرو حنفي بضرورة التصدي بكل حزم لضبط الأسعار وحماية السوق من المحتكرين.

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وأسفرت جهود تكثيف الحملات اليومية علي الأسواق والمحال العامة والمخابز البلدية ومتابعة أرصدة المواد البترولية وأسعار السجائر بمدن المحافظة عن تحرير 7 محاضر بمدينة القصير، و11 محضرا بمدينة سفاجا، و45 محضرا بمدينة الغردقة.

البحر الأحمر

وكلف اللواء عمرو حنفي، الجهات المختصة، بشن حملات مفاجئة بكل مدن المحافظة للتأكد من توافر السلع الأساسية والغذائية والاستهلاكية بكميات تغطي احتياجات المواطن.

البحر الأحمر الجهات المختصة اللواء عمرو حنفى المواد البترولية توافر السلع الأساسية حملات مفاجئة المخابز البلدية

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