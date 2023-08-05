تحرير 63 محضرا تموينيا في حملات على أسواق البحر الأحمر

أطلقت مديرية التموين بالبحر الأحمر، عدة حملات لضبط الأسعار والسيطرة على الأسواق ومتابعة آلية الشراء والبيع، والتأكيد على أهمية الإعلان عن قوائم الأسعار بشكل واضح، وفقا لتعليمات المحافظ اللواء عمرو حنفي بضرورة التصدي بكل حزم لضبط الأسعار وحماية السوق من المحتكرين.

وأسفرت جهود تكثيف الحملات اليومية علي الأسواق والمحال العامة والمخابز البلدية ومتابعة أرصدة المواد البترولية وأسعار السجائر بمدن المحافظة عن تحرير 7 محاضر بمدينة القصير، و11 محضرا بمدينة سفاجا، و45 محضرا بمدينة الغردقة.

البحر الأحمر

وكلف اللواء عمرو حنفي، الجهات المختصة، بشن حملات مفاجئة بكل مدن المحافظة للتأكد من توافر السلع الأساسية والغذائية والاستهلاكية بكميات تغطي احتياجات المواطن.