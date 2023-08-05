عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دلافين الأنف الزجاجي تستأنس وتجذب الغواصين إلى أعماق البحر الأحمر في الغردقة

صورة موضوعية
صورة موضوعية

تتحول الغردقة إلى وجهة سياحية فريدة تشهد تطورًا ملحوظًا في مجال الغوص، حيث أصبحت رؤية أعداد كبيرة من الدلافين ذات الأنف الزجاجي، تسبح مع الغطاسين في أعماق البحر، أمرًا شبه يومي. 

يعود هذا التحول الجميل إلى تكون علاقة وثيقة بين هذه الكائنات البحرية الفريدة والغواصين، وسط بيئة آمنة ومحمية.

تُعَدُّ هذه الدلافين النادرة من أهم العوامل التي تجذب السياح إلى شواطئ البحر الأحمر، حيث يتمتع الزوار بفرصة مشاهدة هذه المخلوقات البحرية الجميلة والمحمية بموجب القوانين المصرية والمعاهدات الدولية، في واحدة من أجمل وأنقى المواقع في العالم لممارسة رياضة الغوص.

وفي حديث خاص لنا، أكد مسئولو محميات البحر الأحمر أن هذه الدلافين الرائعة محمية بموجب القوانين الوطنية ومدرجة ضمن الملحق الثاني لاتفاقية التجارة الدولية للكائنات المهددة بخطر الانقراض، بالإضافة إلى العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الأخرى.

من جانبهم، يعتبر الغطاسون المحترفون وعشاق البحر الأحمر هذه الفرصة للتفاعل مع هذه المخلوقات البحرية الأنيقة تجربة فريدة لا تنسى. 

وقال أحد الغطاسين الخبراء: “تعتبر الدلافين الأنف الزجاجي رفاقًا ممتازين لنا في أعماق البحر، إنها تجربة ساحرة وتمنحنا الشعور بالاندماج التام مع الطبيعة”.

وبالفعل، فإن هذه المخلوقات الذكية تظهر اطمئنانًا واستئناسًا بوجود الغواصين حولها، ويبدو أنها تستمتع بالتفاعل معهم دون أي خوف أو اضطراب. 

وهذا يعكس الظروف المثلى التي توفرها المنطقة لهذه الدلافين للاستمتاع بحياتها بحرية وأمان.

من جهة أخرى، أعربت جمعيات حماية البيئة والدلافين عن قلقها من التأثير السلبي لأي إزعاج أو مطاردة لهذه الكائنات الرقيقة، وذلك بالنظر إلى أنها قد تؤدي في المدى البعيد لهجرة هذه المجموعات لمواقع أخرى. 

وعليه، تُطبَّق توعية مكثفة وإرشادات صارمة لمنع أي ممارسات تهدد حياة هذه الدلافين النادرة والهامة للبيئة البحرية. 

وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي مخالف يتم رصده وإحالته للنيابة.

تُظل الغردقة تبهر العالم بجمالها البحري وتنوعها الحيواني، وتشكل موطنًا لمختلف الكائنات البحرية المحمية والمهددة بالانقراض، وهي عاشقة للحفاظ على التوازن البيئي والحيوي في المنطقة.

ومن الواضح أن علاقة الدلافين الأنف الزجاجي بالغواصين تمثل نموذجًا مثاليًا للتوازن والتعايش السلمي بين الإنسان والحياة البحرية، ويُؤكد هذا التطور الملفت أهميةالحفاظ على هذه العلاقة المتينة من أجل الأجيال القادمة.

في النهاية، تظل هذه الحكاية الجميلة شاهدًا على أن الحفاظ على البيئة البحرية هو مسئولية مشتركة يتحملها الجميع لضمان استمرارية هذا التواصل الفريد بين الإنسان والبحر.

أعماق البحر الاحمر التجارة الدولية الطبيعة الغطاسين البحر الأحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا 1900 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب الآن بعد ساعات من قرار البنك المركزي

شاهد.. رد فعل نبيل الحلفاوي على رحيل سيد عبد الحفيظ عن الأهلي

بعد هجوم صفحات الأهلي عليه.. عقوبة رادعة لإزعاج أحمد عبدالقادر

رسميا الآن| سعر الدولار مفاجأة بعد ساعات من قرار البنك المركزي غير المتوقع

20 جنيه مرة واحدة|انهيار أسعار البيض الأن والكرتونة مفاجأة بعد 130 جنيهًا

صباحية مش مباركة.. ما سبب وفاة مصطفى بغرفة نومه بعد ساعات من زفافه؟

أخيرا.. موعد انخفاض أسعار السجائر وانتهاء الأزمة

حتى الإثنين| موجه شديدة الحرارة تضرب البلاد.. ماذا يحدث؟

موضوعات متعلقة

مصرع طفل بعد سقوطه من أعلى أحد العقارات بالغردقة

ننشر.. مواعيد فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بالغردقة الأسبوع المقبل

البحر الأحمر.. مكافحة الحشرات الناقلة للأمراض في القصير

وزيرة البيئة ومحافظ البحر الأحمر يحتفلان بإغراق معدات لتعزيز المحميات الطبيعية والسياحة

10 أضعاف القيمة الاستثمارية.. إطلاق أول ثلاثة مواقع غوص جديدة بالغردقة

إطلاق 3 مواقع غوص بديلة لحفظ الشعاب المرجانية الطبيعية بالبحر الأحمر

مصر تتسلم رئاسة المجلس الوزاري لهيئة المحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن

انطلاق الاجتماع الوزاري للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن في الغردقة

ترشيحاتنا

جنوب أفريقيا تحظر الصيد لمدة 10 سنوات قرب محميات البطريق

عوامل ترفع نسب الإصابة بسرطان القولون| تعرف عليها

بعد تحذيرات السعودية والكويت وألمانيا.. تعرف على الأوضاع في مخيم عين الحلوة

بعد هجوم صفحات الأهلي عليه.. عقوبة رادعة لإزعاج أحمد عبدالقادر

التعليم تحل أزمة تأخر تسليم استمارات نجاح الثانوية العامة 2023 في المدارس

على خطى السعودية والكويت.. ألمانيا توجه نداءً عاجلاً إلى رعاياها في لبنان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ملفت.. بشرى تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

حتى الإثنين| موجه شديدة الحرارة تضرب البلاد.. ماذا يحدث؟

بشرى لمرضى السرطان.. تطوير حبة لمنع تكاثر الخلايا

في واقعة غريبة.. سيدة تلقى مصرعها بسبب شرب الماء.. التفاصيل كاملة

فيديو

نجت من الموت بمعجزة.. مقطع فيديو لـ سيدة تنجو من فك تمساح

مقطع فيديو يحبس الأنفاس لسمكة قرش بجانت المصطفين.. شاهد

قسمة ونصيب.. أسما إبراهيم تكشف سر انفصالها عن المطرب موسى/ فيديو جراف

مفاجأة تنتظر الجنيه وضربة للسوق السوداء .. ماذا يحدث بعد قرار البنك المركزي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ