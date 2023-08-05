في واقعة غريبة.. سيدة تلقى مصرعها بسبب شرب الماء.. التفاصيل كاملة

في واقعة تعد غريبة من نوعها، لقيت سيدة أميركية، تبلغ 35 عامًا، مصرعها وذلك نتيجة إصابتها بـ"تسمم مائي، نتيجة قيامها بتناول الكثير من الماء وذلك خلال فترة زمنية قصيرة.

ووفقا وفق ما نقلته موقع تلفزيون WRTV الأميركي. كانت آشلي سمرز وهي أم لطفلين، تقوم بقضاء عطلة نهاية الأسبوع مع أسرتها في بحيرة فريمان بولاية إنديانا، لتشعرببعض الدوار والصُداع وبعض أعراض الجفاف ما دفعها إلى القيام بتناول 4 عبوات زجاجات من الماء سعة كل واحدة منها حوالي 500 مل في حوالي 20 دقيقة فقط لتفقد الوعي، ويتم نقلها إلى المستشفى، وذلك نتيجة معاناتها من ورم بالدماغ، لم يساعدها على استعادة وعيها لتستسلم لـتسمم الماء مما أدى إلى وفاتها.